Рубио заявил, что Трамп разочарован НАТО, и снова упрекнул Испанию. Видео

В Соединенных Штатах заявили о недовольстве уровнем сотрудничества в рамках НАТО. В частности, речь идет о позиции отдельных союзников по использованию военной инфраструктуры.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами. В частности, Рубио прокомментировал возможные изменения в военном присутствии США в рамках Альянса, отметив, что такие решения принимаются на уровне президента и Министерства обороны.

В то же время он подчеркнул, что обсуждение роли НАТО продолжается, в частности в контексте эффективности для американских интересов.

"Не думаю, что кого-то шокирует осознание того, что Соединенные Штаты, и в частности президент, сейчас очень разочарованы НАТО и тем, что это означает", – отметил он.

Рубио также обратил внимание на практическую пользу Альянса для США, подчеркнув, что одним из ключевых преимуществ является возможность использовать военные базы союзников для проекции силы в различных регионах мира.

"Причина, почему НАТО полезно для Америки... это дает нам базы в регионе, которые позволяют нам проецировать силу во время непредвиденных обстоятельств", – пояснил он.

В этом контексте он раскритиковал позицию Испании, которая отказалась разрешить использование совместно управляемых баз для военных операций против Ирана.

"Если такие страны, как Испания, отказывают нам в использовании этих баз, то почему вы в НАТО? Это очень справедливый вопрос", — подчеркнул Рубио.

Ранее власти Испании подтвердили, что не позволяли использовать базы на своей территории для соответствующих операций. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что базы "не используются – и не будут использоваться – для ничего, что выходит за пределы соглашения или не соответствует Уставу ООН".

Министр обороны Маргарита Роблес также подчеркнула, что все операции должны соответствовать международному праву и иметь широкую международную поддержку.

Премьер-министр Испании Педро Санчес со своей стороны раскритиковал односторонние военные действия США и Израиля против Ирана, заявив, что такие шаги могут привести к росту напряженности и формированию более непредсказуемой международной среды.

Напомним, НАТО официально заявило, что не имеет юридических инструментов для исключения или приостановления членства государств, комментируя информацию о возможном давлении США на Испанию. В то же время Мадрид отверг любые предположения об изменении своего статуса в Альянсе, подчеркнув приверженность международному праву.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в администрации президента Соединенных Штатов были созданы перечни "хороших" и "плохих" стран НАТО; критерием такого распределения стали позиции государств по отношению к просьбе Дональда Трампа поддержать войну с Ираном. Теперь администрация американского лидера прорабатывает указанные списки в попытке найти способы наказать отказавшихся союзников.

