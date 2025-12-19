'Нашли здесь свой дом': Навроцкий прокомментировал свое отношение к украинским беженцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что украинские беженцы играют важную роль для экономики страны. В то же время Польша создает условия для развития всех меньшинств в государстве.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кароль Навроцкий сказал, что положительно относится к украинским беженцам и их вкладу в польскую экономику.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Польша приняла более миллиона граждан нашего государства.

"Я очень рад, что мигранты, прибывшие из Украины, украинцы, которые живут в Польше, нашли здесь свой дом", – отметил Навроцкий.

Он также добавил, что страна заботится обо всех меньшинствах и создала систему защиты, которая позволяет им развиваться.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий не исключает предоставления Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидронные системы. Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским является подтверждением поиска стратегического партнерства.

Ранее президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. В пятницу, 19 декабря, глава государства встретился со своим коллегой Каролем Навроцким. Это первый официальный визит украинского лидера в страну за время каденции Кароля Навроцкого

