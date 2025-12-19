'Не противоречит политике Польши': Навроцкий не исключил предоставление Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидроновые системы. Видео

Президент Польши Кароль Навроцкий не исключает предоставления Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидроновые системы. Он отметил, что сегодняшняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским является подтверждением поиска стратегического партнерства.

Видео дня

Об этом он сообщил во время совместной с Зеленской пресс-конференции с журналистами.

"К сожалению, общественное мнение было в какой-то степени дезинформировано. Я не буду в эти вопросы входить. Но хочу напомнить, что мой объем обязанностей – это заботиться об интересах польских солдат. В зависимости, в которой мы находимся, и эта встреча является тому доказательством, мы ищем симметричного, стратегического партнерства. Этот обмен МиГ на антидроновые системы не противоречит нашей политике. И после формальных вопросов, я думаю, этот вопрос будет решен", – сказал Навроцкий.

Со своей стороны Владимир Зеленский выразил благодарность Польше за соответствующее предложение и подчеркнул, что для Украины крайне важно получить эти самолеты из-за нехватки пилотов для западной авиации, поскольку в условиях ежедневной войны каждый пилот является значительным дефицитом, а в его подготовке и обучении требуются годы.

"Вопрос не в том, что у нас нет F-16. Вы забираете с поля боя опытного пилота и отправляете его за границу, тратите где-то восемь месяцев, где-то полтора года, в зависимости от опыта. Для того чтобы этот пилот вернулся на F-16 в борьбу против России. Разница между F-16 и МиГ для нас только для того, чтобы не терять нашего пилота. Так как на МиГ учиться не нужно, наши люди обучены. В этом и был запрос. Вопрос не в дефиците самолетов, вопрос в дефиците пилотов", – подчеркнул глава украинского государства.