'Наши технологии позволяют': в Белом доме заявили, что США могут 'управлять пространством и временем'

В администрации американского президента Дональда Трампа заявили о способности США "управлять временем и пространством". У Вашингтона для этого якобы есть технологии.

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С таким заявлением на научной конференции Endless Frontiers Retreat выступил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос. По его словам, эти технологии "уничтожают расстояния и повышают продуктивность".

"Кажется, мы потеряли фокус и видение, снизили свои взгляды и позволили системам, структурам и бюрократии сбивать нас с пути. Но мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышать производительность", – заявил чиновник.

Крациос также напомнил недавнее выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что исторически американские инновации были ориентированы на расширение возможностей работников и повышение их эффективности.

Однако, по словам Крациоса, эта традиция была обесценена из-за политики неограниченной иммиграции и ориентации на дешевую рабочую силу – как внутри страны, так и за рубежом.

"Мы можем строить по-новому, что позволит нам делать больше с меньшими затратами, или мы можем заимствовать из будущего. Мы решили снова и снова заимствовать из будущего. Наш выбор как цивилизации – технологии или долг. И мы выбрали долг. Сегодня мы выбираем лучший путь", – заявил чиновник.

Он также озвучил три вещи, которые необходимо сделать правительству для "продвижения технологического лидерства Америки".

"Во-первых, мы должны сделать разумный выбор, творчески распределяя наши государственные средства на исследования и разработки. Во-вторых, мы должны сделать правильный выбор при построении здравого смысла, проинновационного режима регулирования. И в-третьих, мы должны сделать простой выбор, чтобы принять невероятные продукты и инструменты, созданные американскими строителями, и разрешить их экспорт за рубеж", – отметил Крациос.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дональд Трамп заявил о планах запустить новую иммиграционную программу. Речь идет о так называемой самодепортации – варианте, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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