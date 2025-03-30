'Нарушает международное право': в Германии требуют реакции НАТО и ЕС на заявления Трампа по Гренландии

Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии, "Союза-90"/"Зеленых" и блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов потребовали сохранения суверенитета Дании и четкой реакции ЕС и НАТО в связи с позицией Дональда Трампа по Гренландии. Они настаивают, чтобы президент США "отверг идею, которая противоречит международному праву".

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Представитель СДПГ Андреас Шварц обратил внимание на то, что между строк в заявлениях Вашингтона все чаще можно услышать "подтекст, направленный на подготовку к аннексии". Об этом пишет Tagesspiegel.

Политик подчеркнул, что оккупация "против воли Гренландии и Дании станет нарушением международного права". Европа и Североатлантический альянс вряд ли примут это "несмотря на всю их дружбу" с Соединенными Штатами, как и действия кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине.

Заместитель председателя фракции "Зеленых" Агнешка Бругер добавила: другие государства НАТО теперь должны "говорить прямо и действовать соответственно". Ясность и сила – "единственный язык, который, похоже, понимают трамписты". Она предупредила: любой, кто сегодня "удобно или трусливо" уклонится от ответа, рискует стать следующим объектом шантажа со стороны Трампа.

Она сравнила Трампа с "хулиганом на школьном дворе". Кроме того, заявления Трампа и американского вице-президента Джей Ди Вэнса напомнили ей слова Путина относительно Украины.

"Так нельзя обращаться ни с народом Гренландии, ни с вашим верным союзником по НАТО Данией", – обратилась она к руководству США.

Замглавы фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль признал, что Трамп был прав, когда указывал на стратегическое значение Гренландии и на то, что Россия и Китай могут действовать там слишком свободно. Вот почему министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен "также признал, что статус-кво не является вариантом и что можно сделать больше для обеспечения общей безопасности в рамках договора".

Политики ХДС/ХСС, по его словам, будут искать путь для защиты общих интересов в рамках НАТО, в духе партнерства и сохранения суверенных прав.

Стефани Бабст, бывший старший сотрудник Международного штаба НАТО, высказалась более жестко.

Она подчеркнула, что "агрессивное нападение администрации Трампа" на Данию и Гренландию "не имеет прецедентов за всю историю НАТО". Поэтому союзники должны выступить с четким совместным заявлением, и нельзя позволить, чтобы незаконные территориальные претензии к странам-партнерам стали новой нормой.

"В течение многих месяцев правительство в Вашингтоне систематически подрывало трансатлантический альянс. Не только на словах, но и конкретными действиями", – уверена Бабст.

Администрация США явно нарушает Вашингтонский договор 1949 года.

"Территориальная целостность отдельных членов Альянса закреплена там как основополагающий принцип, как и обязательство придерживаться принципов ООН. Подобно Путину, Трамп и Вэнс каждый день выбрасывают их (эти принципы. – Ред.) в мусорку", – заявила политик.

Как писал OBOZ.UA, в недавнем интервью Дональд Трамп сказал, что Штаты "100% получат Гренландию". И еще сообщил, что у него уже были реальные переговоры об аннексии Гренландии.

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