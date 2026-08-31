"Если бы я была Гитлером": в Гамбурге полька оскорбила украинок и назвала россиян "нормальными". Видео

В немецком Гамбурге в метро полька набросилась с оскорблениями на украинок из-за их национальности и кричала "собирать чемоданы и возвращаться в Украину". Конфликт начался после того, как полька услышала, что девушки общаются между собой на украинском языке.

Видео дня

При этом россиян она считает "нормальными". Видео инцидента было опубликовано в соцсети Threads 30 августа.

Что известно

Во время поездки в метро Гамбурга полька начала оскорблять украинских девушек, ехавших рядом, из-за национальной нетерпимости. Женщина, услышав украинский язык, стала кричать с нецензурными выражениями в адрес украинок, называя их "бандеровками" и призывая уезжать из страны домой.

При этом полька высказывалась пренебрежительно не только о девушках, но и обо всем украинском народе.

При этом полька утверждала, что любит русских, считая их "нормальным народом".

Во время спора она также, вероятно, сказала по-польски "gdybym ja Hitlerem była", что переводится как "если бы я была Гитлером".

Официальной информации от местных правоохранительных органов о конфликте с проявлением ксенофобии пока нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Польше во время поездки на такси произошел инцидент между пассажиром и водителем-белорусом. 23-летний пассажир, услышав восточный акцент водителя, стал оскорблять его из-за его национальности, а затем ударил бутылкой по голове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!