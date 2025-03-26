В Канаде в результате схода лавины погибли три лыжника: все обстоятельства трагедии

В результате схода снежной лавины на западе Канады, на юго-востоке провинции Британская Колумбия, погибли три человека. Инцидент произошел у поселка Касло, на восточной стороне озера Кутенай.

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Как рассказали спасатели, лавина угрожала сразу двум группам спортсменов. Их предупредили об опасности, однако только одна группа успела добраться до безопасных мест.

Две группы лыжников только что закончили катание и ждали на специальной площадке на водоразделе Клют-Крик. К ним уже направлялся транспортный вертолет. Пилот заметил внизу лавину и включил сирену.

Но из двух групп только одна смогла добраться до безопасного места. Четырех спортсменов второй группы накрыла лавина.

Впоследствии спасатели обнаружили одного 40-летнего лыжника, который находился в критическом состоянии; его доставили в больницу. Также были найдены трое погибших мужчин в возрасте от 44 до 53 лет.

Ранее местные синоптики предупреждали о лавинной опасности, причем именно в районе озера Кутенай.

"Повышение температуры создает очень опасные лавинные условия и влечет за собой ужасное качество катания. Нет никаких причин приближаться к лавиноопасной местности", – отмечали они.

Поисково-спасательная служба Касло уточнила, что лавина сошла в горном массиве Перселл, с окружающих село горных хребтов. То есть лыжники погибли вблизи населенного пункта.

По словам спасателей, трагедия "отрицательно повлияла на местных жителей", потому что некоторые из них были гидами и имели уважение как среди населения, так и среди спасателей.

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