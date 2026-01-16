Швеция задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России: мог начать свою деятельность еще в 2022 году

В Швеции задержали гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, его деятельность могла длиться несколько лет и начаться еще в 2022 году.

Правоохранители изучают возможные связи подозреваемого с чувствительной информацией в сфере безопасности и медиа. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Арест состоялся на прошлой неделе. Сейчас мужчина находится под стражей по подозрению в преступлениях против национальной безопасности, которые, по данным следствия, могли быть совершены с начала прошлого года. В то же время не исключается, что его вероятная шпионская деятельность началась еще в 2022 году.

Издание отмечает, что до 2022 года подозреваемый работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции. Впоследствии он был трудоустроен в частной ИТ-компании, где занимался технической поддержкой, решением сложных технических проблем, оценкой угроз и участвовал в процессах, связанных с внутренней безопасностью клиентов.

Среди клиентов этой ИТ-компании, по данным журналистов, была и медиагруппа Bonnier – один из крупнейших издательских холдингов страны, который выпускает такие известные шведские СМИ, как Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri. Этот факт привлек дополнительное внимание следователей к возможному доступу подозреваемого к чувствительной информации.

Также Dagens Nyheter сообщает, что мужчина ранее неоднократно подавал жалобы к шведскому омбудсмену. Кроме того, его имя фигурирует в связи с рядом сайтов, которые распространяют теории заговора.

Сам задержанный категорически отрицает любые правонарушения. Расследование продолжается, а правоохранительные органы Швеции пока не раскрывают дополнительных деталей дела.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны активно выявляют и высылают российских разведчиков, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Больше всего российских агентов было объявлено персонами нон грата в Болгарии – 82 человека. В Германии выслали 65, в Польше – 58, в Румынии – 52, в Словакии – 39, а в Нидерландах и Словении – по 34.

