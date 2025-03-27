'Мы видели, как велись переговоры': Шольц обвинил Россию в нежелании настоящего мира. Видео

Олаф Шольц, который продолжал выполнять обязанности канцлера Германии, заявил, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой. Он также подверг критике Россию за то, что она постоянно добавляет новые условия в переговорах о прекращении огня.

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Об этом Шольц заявил на брифинге в четверг в Париже, на полях саммита "коалиции решительных". Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в настоящем мире.

"Мы видели, как велись переговоры. Россия всегда добавляла новые условия. Это ясно показывает, что РФ пока не хочет настоящего мира. Поэтому важно настаивать на прекращении огня, чтобы это было возможно, и атаки на инфраструктуру остановились. Это даст больше шансов Украине на хорошее будущее, особенно для справедливого мира", – сказал Шольц.

Он также предупредил, что снятие санкций с России на этом этапе "было бы серьезной ошибкой" и призвал к их сохранению и усилению.

"Поэтому важно относительно санкций – их отмена была бы большой ошибкой. Санкции должны продолжаться и усиливаться. Европа и США должны иметь четкую позицию в том, чтобы и дальше поддерживать Украину. Санкции имеют смысл пока не будет достигнут мир. Мы еще далеко от этого к сожалению", – отметил Олаф Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили категорически против снятия санкций с России. Они отмечают, что такие действия были бы опасным шагом, ведь Кремль только пытается затянуть войну.

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