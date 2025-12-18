Напомнило библейское пророчество о 'конце света': остров в Иране залили 'кровавые реки'. Видео

На иранском острове Ормуз после сильных дождей вода и прибрежная зона приобрели насыщенный красный цвет, что зафиксировали многочисленные видео очевидцев, которые быстро распространились в социальных сетях 17 декабря.

Видео дня

О необычном природном явлении сообщили западные СМИ и пользователи соцсетей, а научные обозреватели объяснили причины изменения цвета воды геологическими особенностями региона.

Что известно о явлении

На обнародованных кадрах видно, как красные потоки дождевой воды стекают со скал острова прямо в Персидский залив, окрашивая берег и море. Из-за необычного вида многие пользователи сравнили увиденное с библейскими описаниями "кровавых вод" и пророчествами о конце света.

Впрочем, специалисты отмечают, что явление имеет вполне естественное объяснение. Остров Ормуз известен высоким содержанием оксида железа в почве, в частности гематита, который имеет характерный красный цвет. Во время интенсивных осадков частицы минерала смываются с поверхности и попадают в воду, меняя ее оттенок.

Почему Ормуз называют "Радужным островом"

Геологи отмечают, что уникальный химический состав Ормуза формировался в течение миллионов лет. На острове содержатся слои глины, сланца, вулканических пород и более 70 различных минералов. Именно поэтому местные ландшафты могут менять цвет в зависимости от погоды, а подобные эффекты регулярно наблюдаются после сильных ливней.

Очевидцы также показывали, что достаточно немного нарушить верхний слой песка, чтобы увидеть ярко-красный грунт под поверхностью, который легко смывается водой. Ученые подчеркивают, что окраска воды не представляет угрозы для здоровья людей и не связана с экологической катастрофой, несмотря на жуткий вид явления.

Между библейскими пророчествами и научным объяснением

Необычное изменение цвета воды вызвало волну мистических интерпретаций и ассоциаций с библейскими образами Конца Времени. Событие начали связывать с пророчествами из Откровения и Книги Исход, где "кровавые воды" выступают знаком божественного суда.

Подобные страхи ранее возникли и в Израиле, когда воды Галилейского моря приобрели жуткий красный оттенок, однако экологи объяснили это естественным явлением – цветением безопасных водорослей. Специалисты отмечают: несмотря на апокалиптические параллели, в обоих случаях речь идет не о мистических знаках, а о различных природных процессах, которые при определенных условиях могут выглядеть крайне тревожно.

Как сообщал OBOZ.UA, человечество готовится к самому длинному солнечному затмению за 100 лет: известна точная дата.

Рекордно длительное полное солнечное затмение состоится 2 августа 2027 года. Оно охватит широкую географическую зону, проходя через регионы, где фаза полной темноты обычно длится значительно меньше. Начавшись в Марокко и южной Испании, тень будет двигаться на восток через Алжир, Тунис, Ливию и Египет, прежде чем достигнет Ближнего Востока.

Кульминация явления произойдет в Йемене и на побережье Сомали, но наибольшая продолжительность будет зафиксирована в Египте, в частности вблизи городов Луксор и Асуан, которые славятся своими древними храмами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!