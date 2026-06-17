США отказались предоставить Израилю текст соглашения с Ираном: в CNN раскрыли подробности

США отказались предоставить Израилю текст нового соглашения с Ираном, что вызвало беспокойство среди израильского руководства. По данным СМИ, ключевой союзник Вашингтона остался без доступа к документу, который уже вызывает споры на международном уровне.

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Решение США объясняется опасениями относительно возможного преждевременного разглашения условий соглашений. Об этом пишет CNN.

По информации издания, Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить полный текст соглашения с Ираном, однако получил отказ. Израильский источник сообщил, что в результате этого Тель-Авив фактически лишился возможности детально ознакомиться с соглашениями, которые уже вызывают широкую критику.

Одной из причин отказа, по словам собеседника журналистов, стали опасения администрации Дональда Трампа, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может обнародовать содержание соглашения до его официальной публикации. Таким образом, в Вашингтоне стремились избежать преждевременной утечки конфиденциальной информации.

В то же время израильское издание i24 News первым сообщило о самом факте запроса и последующем отказе США. Представитель американской администрации назвал эти сообщения неточными и заявил, что Соединенные Штаты на протяжении всего переговорного процесса поддерживали тесную координацию с региональными партнерами, в частности с Израилем.

В CNN также отметили, что журналисты обратились за комментарием в канцелярию премьер-министра Израиля. Сам Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в понедельник почти не комментировал тему соглашения в вступительном слове, однако позже признал наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы до сих пор не знаем, каким будет соглашение", — – заявил Нетаньяху, подчеркнув, что позиции сторон не всегда совпадают.

Напомним, американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные уступки в ядерной сфере в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть направлены на получение односторонней выгоды.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – ь спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о завершении войны.

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