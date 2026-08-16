Истребитель НАТО сбил российский дрон над Румынией

В ночь на 16 августа системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали нарушение национальной воздушной границы. В 04:44 неопознанная воздушная цель вошла в воздушное пространство страны со стороны Республики Молдова.

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Вторжение произошло примерно в 24 километрах к северу от города Галац. Об этом сообщили на странице Минобороны Румынии в соцсети Х.

Перехват и уничтожение цели

Для ликвидации угрозы был задействован испанский истребитель F-18 Воздушно-космических сил, переброшенный в Румынию в рамках миссии НАТО по усилению воздушной полиции. Самолет поднялся с 57-й авиабазы и выполнял задачу по мониторингу.

Экипаж F-18 оперативно установил устойчивый радиолокационный контакт с беспилотником. После оценки обстановки и подтверждения курса объекта пилот получил официальное разрешение на уничтожение цели. В 05:01 цель была успешно и безопасно сбита в воздухе.

"Румыния защищает свое воздушное пространство, и наши союзники с нами. Бдительность, быстрая реакция и союзническая солидарность – это конкретные гарантии нашей безопасности. Да, Румыния находится на первой линии обороны Европейского союза", – заявил министр обороны Раду Мируца.

Поиски обломков

По предварительным данным военных, возможная зона падения фрагментов уничтоженного дрона находится в уезде Галац между населенными пунктами Бэлени и Кудалби. Падение произошло в незаселенном районе, благодаря чему удалось избежать разрушений и жертв среди гражданского населения.

На место предполагаемого падения отправлены поисковые группы Минобороны и экстренных служб для обследования территории и сбора вещественных доказательств.

Напомним, 14 августа в Латвии была объявлена тревога из-за беспилотника, нарушившего воздушное пространство страны. В небо поднялась авиация. В итоге истребители стран-союзниц Латвии по НАТО сбили беспилотник в латвийском небе.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 августа Румыния трижды за день поднимала в воздух истребители F-18 из-за угрозы российских дронов. Накануне оккупанты атаковали Одесскую область.

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