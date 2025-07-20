Побережье Китая накрыл тайфун наивысшего уровня опасности: что известно о последствиях. Видео

Побережье Китая накрыл мощный тайфун "Випха", скорость ветра местами достигает 140 км/ч. Стихия привела к транспортному коллапсу: в аэропортах Гонконга, Шэньжэня, Чжухая и Макао рейсы были отменены или отложены, остановилась также часть скоростных поездов.

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Известно о по меньшей мере двух десятках пострадавших, сотни людей прятались в укрытиях. Подробности сообщает телеканал CNBC.

Согласно сообщению, из-за мощного тайфуна, накрывшего побережье Китая, в воскресенье, 20 июля, все дневные рейсы в аэропортах Гонконга, Шэньжэня, Чжухая и Макао были отменены или отложены. Только в Гонконге приостановили около 400 рейсов, что затронуло около 80 тысяч пассажиров.

Курсировать прекратила также часть скоростных поездов.

В обсерватории Гонконга объявили сигнал №10 – самый высокий штормовой уровень опасности: скорость ветра, когда тайфун проходил южнее Гонконга, как зафиксировали синоптики, достигала 140 км/ч.

Местные власти заявили о поступлении по меньшей мере 350 сообщений о поваленных деревьях, а также о том, что в больницы за помощью обратился 21 человек. Еще около 240 человек нашли убежище в специальных укрытиях.

Популярные развлекательные заведения Гонконга, в частности Диснейленд, закрыты.

Пика силы тайфун "Випха" достиг ночью, он движется в сторону городов Макао и Чжухая. Синоптики прогнозируют, что на днях шторм достигнет Вьетнама.

В сети тем временем появились кадры стихии, которая добралась до Китая.

Напомним, ранее стало известно, что в Индонезии вспыхнул корабль с сотнями пассажиров. Чтобы спастись от огня, люди бросались в море.

Известно, что на борту находились 280 человек, трое из них погибли, еще почти 150 – спасены.

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