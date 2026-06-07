На севере Греции произошли несколько землетрясений: местами произошел оползень. Карта

В воскресенье, 7 июня, в северной части Эвбейского залива (Греция) зафиксировали серию землетрясений. Толчки продолжались около 20 секунд.

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Об этом сообщает Euronews. По предварительным данным, сильнейшее землетрясение достигло магнитуды примерно 5,2 балла. Местные власти утверждают, что никто не пострадал, но кое-где произошли оползни.

"В северной части залива Эвия около 13:007 июня произошла серия землетрясений. Толчки продолжались около 20 секунд, а еще несколько землетрясений произошли в течение нескольких минут", – пишет издание.

По словам очевидцев, землетрясение также ощущалось в Афинах и прилегающих районах. Там жители сообщали о повторных толчках в нескольких районах, но о разрушениях в городе не сообщалось.

Отмечается, что ученые будут внимательно следить за развитием событий в течение следующих 48 часов, чтобы оценить сейсмическую активность и определить, могут ли произойти дальнейшие значительные толчки

По словам главы села Мантуди, оползни зарегистрировали в нескольких точках вдоль местной дорожной сети.

Стоит отметить, что этот район имеет давнюю историю сейсмической активности и считается одним из наиболее подверженных землетрясениям регионов Греции.

Напомним, что 1 мая, у северо-восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1. Несмотря на силу толчков, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля в Японии с разницей примерно в полтора часа произошли два мощных землетрясения. Магнитуда первого составляла более 5,0 по японской шкале сейсмической интенсивности, а второго – ниже 5,0.

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