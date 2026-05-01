У побережья Тайваня произошло землетрясение: где зафиксирована самая высокая интенсивность толчков

В пятницу, 1 мая, у северо-восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1. Несмотря на силу толчков, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Об этом пишет Focus Taiwan. По данным Центрального метеорологического управления (CWA), землетрясение произошло в 20:39 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 38,7 километрах к северо-востоку от административного центра уезда Илань, на глубине 98,3 км.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в уездах Илань, Синьчжу, Наньтоу и Хуалянь, где его интенсивность составила 4 балла по 7-балльной тайваньской шкале.

В CWA отметили, что интенсивность землетрясения составила 3 балла в Новом Тайбэе, Тайбэе, Таоюане, городе Синьчжу, уезде Мяоли, Тайчжуне, уезде Чанхуа, уезде Тайдун и уезде Цзяи.

