На Майорке 'загорелся' самолет Ryanair: пострадали 18 человек

Ночью 5 июля пассажирский самолет авиакомпании Ryanair "загорелся" в аэропорту Пальма на испанском острове Майорка. Вследствие инцидента пострадали в общей сложности 18 человек.

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Шестеро пассажиров были доставлены в больницы. Об этом сообщает издание Majorca Daily Bulletin.

По предварительной информации, инцидент на борту Boeing 737-800 начался вскоре после полуночи, когда самолет уже ожидал отправку в Манчестер. На место инцидента прибыли бригады экстренных служб.

Большинство пассажиров организованно покинули самолет, однако часть пассажиров запаниковали. Некоторые сели на крылья самолета и прыгнули на землю, вследствие чего получили травмы. Медики оказали помощь в общей сложности 18 людям, шестерых из которых необходимо было доставить больница.

Позже в авиакомпании прокомментировали ситуацию. Там заявили, что рейс был прерван из-за ложного срабатывания световой сигнализации пожара. Расследование точной причины продолжается. Авиакомпания также заявила, что была организована замена самолета, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Напомним, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июня в американском штате Теннесси (округ Коффи) упал самолет с парашютистами на борту. В результате катастрофы никто не погиб, несколько человек получили ранения.

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