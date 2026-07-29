На границе Литвы обнаружили подземный туннель из Беларуси: как его использовали

Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) обнаружила на юго-востоке страны туннель, который вел в сторону Беларуси. По данным правоохранителей, его могли использовать для нелегального пересечения границы.

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Об этом сообщает пресс-служба литовского пограничного ведомства. Его заявление приводит телеканал LRT.

Что известно

Как сообщили в VSAT, туннель обнаружили в минувшую среду, 22 июля, в Варенском районе страны. По данным пограничников, зафиксированные вибрации грунта указывали на вероятное рытье подземного хода со стороны Беларуси.

В ходе операции литовские пограничники сотрудничали с польскими коллегами, которые привезли специальное оборудование для поиска туннелей. Бурение контрольного отверстия помогло обнаружить туннель, который еще не имел выхода на литовскую сторону.

VSAT сообщают, что диаметр туннеля составляет около метра, а глубина залегания – примерно 1,5 метра.

Также пограничники напомнили, что ранее подобные туннели иногда обнаруживали как в Литве, так и в Польше. Их использовали для контрабанды товаров и нелегальной переправки людей через границу с Беларусью.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о вероятности провокаций со стороны России в Польше или странах Балтии, целью которых является проверка единства НАТО и механизмов реагирования Альянса и Евросоюза. На следующий день о такой вероятности российских гибридных операций предупредил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Литве наблюдался всплеск желающих пройти обязательную военную службу. Желание пойти в армию выразили более 8 тысяч молодых литовцев, из-за чего у военкоматов страны образовались очереди из добровольцев.

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