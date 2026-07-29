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На границе Литвы обнаружили подземный туннель из Беларуси: как его использовали

Илья Рябинин
Новости. Мир
1 минута
1,1 т.
Туннель, обнаруженный литовскими пограничниками
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Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) обнаружила на юго-востоке страны туннель, который вел в сторону Беларуси. По данным правоохранителей, его могли использовать для нелегального пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба литовского пограничного ведомства. Его заявление приводит телеканал LRT.

Что известно

Туннель, обнаруженный в Литве.

Как сообщили в VSAT, туннель обнаружили в минувшую среду, 22 июля, в Варенском районе страны. По данным пограничников, зафиксированные вибрации грунта указывали на вероятное рытье подземного хода со стороны Беларуси.

В ходе операции литовские пограничники сотрудничали с польскими коллегами, которые привезли специальное оборудование для поиска туннелей. Бурение контрольного отверстия помогло обнаружить туннель, который еще не имел выхода на литовскую сторону.

Туннель, обнаруженный в Литве.

VSAT сообщают, что диаметр туннеля составляет около метра, а глубина залегания – примерно 1,5 метра.

Также пограничники напомнили, что ранее подобные туннели иногда обнаруживали как в Литве, так и в Польше. Их использовали для контрабанды товаров и нелегальной переправки людей через границу с Беларусью.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о вероятности провокаций со стороны России в Польше или странах Балтии, целью которых является проверка единства НАТО и механизмов реагирования Альянса и Евросоюза. На следующий день о такой вероятности российских гибридных операций предупредил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Литве наблюдался всплеск желающих пройти обязательную военную службу. Желание пойти в армию выразили более 8 тысяч молодых литовцев, из-за чего у военкоматов страны образовались очереди из добровольцев.

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