В Литве фиксируется всплеск желающих пройти обязательную военную службу. Отправиться в армию изъявили желание более 8 тысяч молодых литовцев.

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Возле военкоматов страны образовались очереди из добровольцев. Об этом сообщает издание Delfi.

Молодые литовцы готовы защищать свою страну

В Delfi отметили, что в 2026 году желание добровольно пройти обязательную военную службу выразили более 8,1 тыс. молодых граждан Литвы. По оценкам Вооруженных сил государства, это самый высокий показатель, который фиксировался в Литве после распада СССР и восстановления независимости этой страны.

По данным армии, почти 4,4 тыс. человек выразили желание начать службу ещё до включения в списки призывников, а 3,7 тыс. после составления списков заявили о желании пройти службу в приоритетном порядке.

"Рекордное число молодых людей, добровольно выбравших службу, показывает, что всё больше молодёжи стремится внести вклад в укрепление безопасности государства и понимает свою роль в системе всеобщей обороны", – считает директор Службы воинской обязанности и комплектования Управления военных комендатур Арунас Бальчюнас.

Вместе с тем он отметил, что из-за ограниченного числа мест в этом году на службу будут приняты не все желающие.

Как указывают в армии Литвы, молодые люди, получившие приглашение на учёбу, а затем – принявшие решение о призыве на обязательную начальную военную службу, могут взять академический отпуск для прохождения службы, а после её завершения вернуться к учебе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце в МИД России обвинили Литву в "депортации русскоязычных", но Вильнюс ответил на обвинения. Там утверждения ведомства, возглавляемого Сергеем Лавровым назвали очередной пропагандистской кампанией РФ, какие российские "дипломаты" в последние годы продуцируют в промышленных масштабах.

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