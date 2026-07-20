На черноморское побережье Турции вынесло российский дрон с маркировкой "Ы". Видео

На побережье Черного моря в Турции обнаружили обломки беспилотника, который, по предварительным выводам, является российским дроном-камикадзе. В ходе обследования саперы обнаружили в нем взрывчатое вещество и уничтожили его контролируемым подрывом.

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Об этом сообщило турецкое международное информационное агентство İHA. Отмечается, что на корпусе беспилотника была нанесена маркировка в виде буквы "Ы".

Дрон обнаружили местные жители

Подозрительный объект обнаружили на прибрежной полосе между пляжем Карабурун в районе Арнавуткей и пляжем Орманлы в районе Чаталджа недалеко от Стамбула.

Местные жители заметили обломки беспилотника и сообщили о находке правоохранительным органам.

По прибытии на место специалисты пришли к предварительному выводу, что найденный объект может быть обломками дрона-камикадзе, потерпевшего крушение.

Обнаружили взрывчатку и уничтожили на месте

К месту инцидента прибыли подразделения Командования береговой охраны Мраморного моря и проливов, а также водолазно-саперные подразделения (SAS).

В ходе технического обследования саперы установили, что в обломках беспилотника оставалось взрывчатое вещество. После принятия мер безопасности опасный объект был уничтожен путем контролируемого подрыва.

По данным турецких СМИ, на корпусе беспилотника была нанесена маркировка в виде буквы "Ы", которую используют на российской военной технике и вооружении. На данный момент официальной информации о происхождении дрона турецкие власти не обнародовали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Турции обнаружили российский беспилотник-шпион. Он упал в 50 километрах от Стамбула. Эксперты полагают, что российский беспилотник запускали из оккупированного Крыма. Таким образом, вероятно, что дрон использовали для разведки акватории Чёрного моря посредством ретрансляции сигнала.

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