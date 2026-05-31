'Мы очень многому научились у Украины': Хегсет рассказал о развитии дроновых технологий в США

Американские военные активно изучают украинский военный опыт. В первую очередь их интересует применение беспилотников на поле боя, как в обороне, так и в наступлении. В новый бюджет США предлагается заложить 56 миллиардов долларов – именно на развитие беспилотных технологий в военной сфере, сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, американцы уже "многому научились у Украины", но хотят не паритета, а доминирования в дроновых технологиях. Об этом глава Пентагона рассказал на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности, который проходит в Сингапуре.

Что сказал Хегсет

Пит Хегсет признал, что США намерены сосредоточиться на производстве и использовании в военных операциях дроновых технологиях, опираясь на военный опыт Украины.

"Мы очень многому научились от Украины относительно того, как они действуют (на поле боя, – OBOZ.UA). Это абсолютный фокус того, куда мы движемся", – заявил он.

По его словам, "в бюджете Трампа (имеется в виду предложенный президентом США документ, – OBOZ.UA) можно увидеть инвестиции в размере 56 миллиардов долларов, направленные на доминирование в дроновых технологиях".

Хегсет подчеркнул, что главной задачей в этом направлении правительство Трампа видит "доминирование" над другими странами. Американцы "должны быть не в паритете, а лучшими в мире в этом", отметил он.

Что предшествовало

Также Хегсета спросили об американской военной помощи, и он ответил буквально: "где мы можем помочь Украине, мы должны это сделать". Речь идет о помощи в боеприпасах для противовоздушной обороны.

Украинский президент Владимир Зеленский направил Трампу и Конгрессу срочное письмо с просьбой помощи по поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны. В письме украинский лидер раскрыл подробности воздушного удара страны-агрессора России по Украине 24 мая и, в частности, уточнил, что российские захватчики в те сутки запустили две ракеты "Орешник".

Именно эту просьбу вспомнили журналисты, и именно в отношении такой помощи Хегсет признал, что американцы "должны это сделать", и добавил, что производство соответствующих ракет для ПВО "уже наращивается".

Оказывается, что американские чиновники из Пентагона вместе с военными США во времена второго срока Дональда Трампа на посту президента неоднократно посещали Украину для освоения украинского опыта – именно в "войне дронов". Об этом Хегсет недавно докладывал во время слушаний в Конгрессе США.

Напомним: американские военные уже ввели украинскую технологию борьбы с дронами – на ключевой авиабазе ВВС США "Принц Султан" в Саудовской Аравии.

