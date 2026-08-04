"Мы обсуждаем": Трамп назвал возможную дату полного открытия Ормузского пролива

Соединенные Штаты и Иран после очередной серии взаимных ударов начали новый раунд переговоров и якобы "демонстрируют быстрый прогресс". Ключевым вопросом дипломатии остается возобновление безопасного и нормального судоходства в Ормузском проливе.

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По словам президента США Дональда Трампа, ключевые решения могут быть приняты уже 4 августа. Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Что именно обсуждают стороны

Американский президент заявил, что диалог касается скорейшего разблокирования морского пути в стратегически важном Ормузском проливе. При этом Трамп намекнул, что полное открытие пролива возможно уже в ближайшие дни.

Президент также отдельно заверил, что проход торговых и танкерных судов останется полностью бесплатным. Он заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над этой артерией и категорически не допустят взимания каких-либо пошлин со стороны Тегерана.

"Я не позволю им взимать никакую оплату. Они не будут взимать плату, мы не обсуждаем никакой оплаты", – резюмировал глава Белого дома.

Что будет на втором этапе переговоров

Возобновление судоходства станет лишь первым шагом в урегулировании кризиса. Сразу после этого стороны планируют перейти ко второму, ключевому этапу с обсуждением иранской ядерной программы.

Трамп четко обозначил позицию Вашингтона и повторил, что США требуют полной денуклеаризации Ирана. По его словам, Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен получить доступ к ядерному оружию.

Оценивая ход диалога, Трамп отметил, что переговоры продвигаются "не очень сложно". Однако он прямо назвал текущую встречу последним шансом для иранского руководства избежать прямого военного удара. Президент США открыто призвал Тегеран подписать итоговый документ и избежать эскалации.

"Я хочу в полной мере дать им последний шанс перед обезглавлением. Это последний для них шанс подписать хороший документ. Я хотел бы не совершать столь масштабную атаку на эту страну. Надеюсь, они опомнятся", – заявил Трамп.

Почему борьба идет за Ормузский пролив

Ормузский пролив – это главная "нефтяная артерия" мировой экономики. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном, служа единственным морским выходом для ведущих экспортеров энергоресурсов Ближнего Востока.

Каждый день через пролив проходит порядка 20-21 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет пятую часть от всего глобального потребления. Также через Ормуз проходит около 25% мирового экспорта СПГ, в первую очередь из Катара.

Большинство стран Залива, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Ирак, Иран, не имеют трубопроводов достаточной мощности, чтобы направить эти объемы в обход пролива.

Поэтому любая угроза судоходству в Ормузе мгновенно сказывается на всём мире. Аналитики опасаются, что полная остановка движения через пролив может взвинтить цены на нефть до 200 долларов за баррель за считанные дни. Как следствие, дорогое топливо вызовет резкий рост стоимости логистики, электроэнергии и товаров по всему миру.

Напомним, Трамп заявил о возобновлении переговоров с Тегераном. По его словам, у США якобы уже "есть соглашение" по Ормузскому проливу, а ему самому "не нравится убивать людей".

Как писал OBOZ.UA, в Иране обратились к США с новыми угрозами. В случае продолжения американских ударов там пообещали "ответ", правда, не по американским военным базам, а по нефтяным и газовым месторождениям стран Персидского залива.

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