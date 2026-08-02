"Все будет сожжено дотла": в Иране обратились к США с новыми угрозами, Трамп ответил

Иран обратился к США с предупреждением, что в случае новых американских атак нанесет "решительные ответные удары". "Отвечать" США Тегеран намеревается ударами по нефтяным и газовым месторождениям стран региона.

Видео дня

Представители властей Ирана уверяют: эти месторождения "будут сожжены дотла". Об этом пишет Reuters .

Иран вновь угрожает

Издание отмечает, что на этой неделе Иран предостерег США от "авантюрных действий" изаявил, что нанесет "решительные ответные удары" в случае, если американские военные осуществят новые атаки на иранские цели.

Об этом, в частности, в ходе телефонных переговоров с высокопоставленными должностными лицами Турции, Пакистана и Саудовской Аравии в субботу заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Угрозы прозвучали всего через несколько часов после того, как Кувейт сообщил об уничтожении иранских дронов, с помощью которых Тегеран пытался атаковать несколько важных объектов в стране.

В беседах с начальником армии Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Аракчи заявил, что Иран решительно ответит на любую "агрессию", и обсудил последствия "дестабилизирующих действий" США, а также перспективы укрепления региональной безопасности, как он сам отметил в Telegram.

Позже Аракчи заявил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бин Фархану, что любые атаки со стороны США и Израиля или участие стран региона в таких действиях будут встречены "соразмерным ответом".

Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман беседовал с Трампом в субботу и "выразил обеспокоенность и попросил разъяснений" относительно планов США в отношении Ирана, сообщил Axios американский чиновник.

Связанное с главным органом безопасности Ирана СМИ Nournews в тот же день сообщило, что атаки США на иранскую энергетическую инфраструктуру приведут к ударам Ирана по нефтяным месторождениям в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по газовым месторождениям Катара и Израиля, добавив, что "всё это будет сожжено дотла".

Реакция Трампа

Reuters отмечает, что поздно вечером в субботу Трамп заявил, что воздержится от новых атак на Иран в случае скорого достижения соглашения об отказе Тегерана от намерений получить ядерное оружие и открытия Ормузского пролива.

"Иран и "другие страны Ближнего Востока" попросили времени для заключения соглашения, которое привело бы к "немедленному, полному и всеобъемлющему" повторному открытию пролива и "прекращению ядерной угрозы со стороны Ирана". "Исходя из этой просьбы, я согласился, ради будущего блага мира и, равно как и ради выживания успешного и процветающего Ирана, отменить атаку при условии возможности быстрого заключения соглашения", – цитирует издание заявление президента США.

При этом он подчеркнул, что "США готовы к бою против Исламской Республики Иран на уровне ВОЕННОГО ТЕРРОРА, СИЛЫ И МОЩИ, которых не видели со времён Второй мировой войны".

А во время заседания правительства в Кэмп-Дэвиде днём ранее, в пятницу, 31 июля, Трамп высказал мнение, что соглашение с Ираном всё ещё возможно. При этом он добавил, что все больше разочаровывается в иранских визави, поскольку "они так часто нарушают свои обещания" – и отметил, что "нанесет им удар".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп объяснил задержку с передачей Украине лицензий на производство ракет для Patriot. Этот шаг он назвал "очень непростым решением".

Также президент США похвастался соглашением с Украиной о недрах. По его словам, американцы "могут войти и взять практически всё, что захотят".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!