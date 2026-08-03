"Мне не нравится убивать людей": Трамп заявил о возобновлении переговоров с Ираном после массированных ударов
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Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении переговоров с Тегераном: они стартуют 3 августа. Это заявление он сделал после нескольких недель массированных ударов по Ирану.
По словам Трампа, Штатам якобы уже "есть сделка" по Ормузскому проливу, а ему самому "не нравится убивать людей". Об этом президент США сказал журналистам на борту Air Force One.
Заявление Трампа
После нескольких недель массированных ударов по Ирану Трамп заявил о возобновлении переговоров с Тегераном.
"Мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра днем (3 августа. – Ред.). Это спасет много жизней", – сказал глава Белого дома.
Трамп утверждает, что уже "есть сделка" с Тегераном по Ормузскому проливу, ожидает он и соглашения по ядерному вопросу и "денуклеаризации Ирана".
Ради этой "сделки", по словам Трампа, он и решил отказаться от продолжения атак по Ирану. Он также утверждал, что остановить удары его просил Тегеран и союзники США – Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.
При этом американский президент подчеркнул, что в случае необходимости военные США могут возобновить атаки в любой момент.
"Я бы предпочел заключить сделку. Мне не нравится убивать людей", — заключил глава Белого дома.
Ранее в Иране подтверждали, что переговоры при участии Омана по вопросу судоходства в Ормузском проливе вошли в завершающую стадию.
Как писал OBOZ.UA, в Иране обратились к США с новыми угрозами. В случае продолжения американских ударов там пообещали "ответ" – правда, не по американским военным базам, а по нефте- и газорождениям стран Персидского залива.
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