Welt: в НАТО разработали план обороны в случае войны с Россией, угрозу оценивают серьезно

Риск российского наступления на другие страны усилится после завершения войны в Украине. В НАТО также обеспокоены реорганизацией российских военных округов и возможным наращиванием сил страны-агрессора у границ Североатлантического альянса.

Об этом рассказывает Welt, цитируя бывшего высокопоставленного генерала НАТО и руководителя эстонской Службы внешней разведки Каупо Розина. Издание отмечает, что пункты оборонной стратегии руководство НАТО представило чиновникам из 32 стран.

Кауло Розин заявил, что после окончания войны в Украине угроза российского нападения на страны Альянса, в частности страны Балтии, может стать самой высокой. Генерал отметил, что российская сторона уже совершает провокации, чтобы проверить готовность НАТО к обороне. Североатлантический альянс оценивает такие действия как начало "фазы ноль" в войне.

"Никто не знает, как долго продлится война в Украине. Но опасность нападения на территорию НАТО, особенно в странах Балтии, станет наибольшей после окончания войны в Украине. Мы уже находимся в "Фазе ноль"", – заявил Розин.

Также глава Службы внешней разведки Эстонии обратил внимание на реорганизацию отдельных российских военных округов, которая, по его мнению, приведет кразмещению большего количества российских военных вблизи границ НАТО. В Альянсе обеспокоены тем, что такое присутствие россиян дает им возможность начать внезапное нападение и сокращает время предупреждения об опасности. В НАТО уже начали готовиться к таким угрозам и реализовывать секретные планы региональной обороны.

По данным Welt, ранее руководитель вооруженных сил НАТО в Европе показал представителям 32 стран "Концепцию линии сдерживания на восточном фланге". Объем документа составляет 4400 страниц. В концепции говорится об использовании беспилотников и автономного оружия, развертывании тяжелого вооружения на востоке и усилении взаимодействия между вооруженными силами.

