'Мы должны двигаться': Макрон заявил, что Франция может признать Палестину в 'ближайшие месяцы'

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может официально признать палестинское государство уже в ближайшие месяцы. По его словам, вопрос будет рассматриваться на конференции ООН, посвященной израильско-палестинскому конфликту.

Видео дня

Это мероприятие состоится в июне, а Франция будет сопредседателем вместе с Саудовской Аравией. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 5.

"Мы должны двигаться к признанию, и мы сделаем это в ближайшие месяцы. Я не делаю этого, чтобы кому-то угодить. Я сделаю это, потому что в какой-то момент это будет правильно", – заявил Макрон.

В Палестине уже отреагировали на возможность такого шага. Государственный министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян Шахин назвала его "шагом в правильном направлении", способствующим защите прав палестинского народа и реализации концепции двух государств.

А вот министр иностранных дел Гидеон Саар выступил против категорически. По его словам, любое одностороннее признание палестинского государства станет стимулом для ХАМАСа.

"Одностороннее признание" вымышленного палестинского государства любой страной, которую мы все знаем, станет наградой за террор и поддержкой для ХАМАС. Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот: они только их удалят", – заявил он.

По состоянию на сегодняшний день Палестину признали 147 из 193 стран-членов ООН. И этот перечень пополняется. Только в прошлом году к нему присоединились Армения, Словения, Ирландия, Норвегия, Испания, Багамские Острова, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Барбадос.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет безопасности Израиля одобрил план по отделению 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан от соседних общин, тем самым превратив их в 13 независимых поселений. Израиль планирует распространить свой суверенитет на эти территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!