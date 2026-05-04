У Кремля появилось 'окно возможностей': в Европе озвучили прогноз о возможности нападения России на НАТО

Россия может воспользоваться текущим периодом, чтобы проверить готовность НАТО к коллективной обороне. Речь идет о ближайшие год-два, пока США сосредоточены на внутренних процессах, а ЕС еще не достиг полной военной готовности.

По данным Politico, об этом сообщают европейские политики и чиновники. В частности, заявления прозвучали от депутатов Европарламента и представителей оборонных структур.

В европейских столицах растет беспокойство, что Владимир Путин может считать нынешнюю ситуацию благоприятной для эскалации. По словам финского евродепутата Мики Аалтолы, существует так называемое "окно возможностей", когда трансатлантические отношения ослаблены, а ЕС еще не полностью готов самостоятельно обороняться.

В то же время, по оценкам дипломатов и военных, полномасштабное наземное наступление на страны НАТО маловероятно из-за значительных ресурсов, которые Россия уже тратит в войне против Украины. Зато более реалистичным сценарием называют ограниченные или гибридные действия, которые могут спровоцировать дискуссии внутри Альянса по применению статьи 5.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предполагает, что Кремль может попытаться расширить конфликт против других соседей, чтобы избежать невыгодных переговоров с Украиной. При этом возможные действия могут иметь различные формы: от операций с использованием беспилотников до активности в Балтийском море или Арктике.

Некоторые политики отмечают, что даже ограниченные действия России могут иметь психологический эффект и повлиять на поддержку Украины. В то же время звучат предостережения, что недооценка угрозы может создать ложное ощущение безопасности.

Оценки угрозы в Европе различаются. Часть стран призывает к немедленному усилению оборонных возможностей. В то же время другие считают риск прямого нападения низким из-за войны в Украине.

В частности, президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия пока не имеет достаточных ресурсов для открытия нового фронта. В то же время он подчеркнул, что полностью исключать такой сценарий нельзя. Поэтому страны Европы должны оставаться готовыми к любому развитию событий.

Напомним, ранее командующий вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс заявил, что Россия может напасть на страну НАТО до 2030 года. После того, как Альянс подготовится к реальному военному противостоянию с РФ, это "окно возможностей" для Путина закроется.

