Может находиться в воздухе до 18 часов: производитель дронов для Украины Quantum Systems представил самолет PULSE P19

Немецкая компания Quantum Systems представила новый многоцелевой самолет PULSE P19, способный выполнять как пилотируемые, так и беспилотные миссии. Разработка ориентирована на современные вызовы войны, в частности противодействие беспилотникам и длительные операции в воздухе.

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Презентация состоялась на международном авиасалоне в Берлине при участии руководства Германии. Об этом сообщила пресс-служба компании Quantum Systems.

Новый самолет PULSE P19 был официально представлен во время выставки ILA 2026 в Берлине, где его продемонстрировали, в частности, в присутствии федерального канцлера Германии. Разработчик позиционирует платформу как универсальное решение для широкого спектра задач – от разведки до противодействия ударным беспилотникам.

В компании объясняют, что самолет сочетает возможности классического пилотируемого борта с функционалом безэкипажных систем.

"PULSE P19 сочетает гибкость современного миссионерского самолета с возможностью работы как в пилотируемой, так и в беспилотной конфигурации, предоставляя операторам широкий спектр профилей миссий, таких как разведывательные полеты, тренировки и противодействие ударным дронам", – отметили в Quantum Systems.

Самолет интегрирован в программную экосистему MOSAIC UXS, что позволяет ему взаимодействовать с другими беспилотниками и наземными системами. Таким образом он становится частью сетевой системы, способной выполнять комплексные операции во взаимодействии с различными типами техники.

По техническим характеристикам PULSE P19 способен находиться в воздухе от 11 до 18 часов в зависимости от конфигурации и наличия дополнительного топливного бака. Максимальная дальность полета составляет до 3700 километров, а скорость может достигать около 556 километров в час на высоте до 4000 метров.

Взлетная масса самолета составляет около 4200 килограммов, при этом полезная нагрузка может достигать 2500 килограммов.

Конструкция предусматривает шесть точек подвеса, каждая из которых может нести до 250 килограммов нагрузки. На самолет могут устанавливаться дроны-перехватчики, управляемые ракеты, барражирующие боеприпасы, авиабомбы или пулеметное вооружение.

В Quantum Systems отмечают, что новая платформа стала ответом на растущую уязвимость традиционных беспилотников средней высоты полета в современных конфликтах, в частности в Украине.

По словам согенерального директора компании Флориана Зайбеля, новый самолет создан с учетом потребностей скорости, масштабируемости и эффективного противодействия новейшим угрозам.

"Изменение характера ведения войны выявило ограничения традиционных беспилотников средней высоты полета. PULSE P19 был разработан для решения этой задачи, обеспечивая возможности для обнаружения, отслеживания и противодействия беспилотным угрозам", – заявил он.

Главный инженер проекта Ларс Петер подчеркнул, что при создании самолета разработчики пытались объединить преимущества пилотируемой и беспилотной авиации.

"Мы разработали платформу, которая сочетает скорость, выносливость и доступность, а также имеет четкий путь к автономности", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, технологическая компания BlueBird Tech объявила о начале сотрудничества с одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро для разработки и запуска серийного производства отечественных управляемых авиационных бомб. К реализации проекта уже привлекают украинских специалистов в сфере ракетостроения и авиационного вооружения.

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина создала первую управляемую авиационную бомбу, которая уже готова к боевому применению. Вооружение имеет уникальную конструкцию и не является копией ни западных, ни советских образцов. Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию, поэтому украинские пилоты сейчас испытывают средство в реальных боевых условиях.

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