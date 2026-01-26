Мощный зимний шторм добрался до Нью-Йорка: в штате ожидают до полуметра снега, объявлено чрезвычайное положение. Фото и видео

В воскресенье, 25 января, мощный зимний шторм с сильными снегопадами накрыл американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Непогода привела к транспортным ограничениям, введено чрезвычайное положение.

Синоптики прогнозируют, что местами толщина снежного покрова может достигать полметра, более миллиона американцев остались без электричества, отменены тысячи авиарейсов. О ситуации сообщают Reuters и The New York Times.

Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут засыпает снегом

В воскресенье мощный зимний шторм, бушующий в США уже несколько дней, достиг штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Там начался сильный снегопад, повлекший транспортные ограничения и введение чрезвычайного положения.

По данным метеорологов, в городе Нью-Йорк выпадет 20-30 см снега. А в северных пригородах снежный покров может достигать полметра.

Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута объявили чрезвычайное положение и призвали жителей воздерживаться от поездок. Засыпанные снегом дороги и тротуары затрудняют передвижение по улицам.

Только в штате Нью-Йорк отменено более 2700 авиарейсов. Аэропорт Ла-Гвардия в Нью-Йорке закрыт до понедельника. Не осуществляются полеты также в аэропортах Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Ньюарк-Либерти в Нью-Джерси.

Городское транспортное управление Нью-Йорка сообщило, что метро и автобусы продолжают работу по измененным расписаниям, с возможными задержками. Мэр города Зохран Мамдани объявил, что школы Нью-Йорка в понедельник будут работать дистанционно.

А вот в Нью-Джерси полностью приостановлено движение поездов. Восстановление работы железнодорожного транспорта будет зависеть от погодных условий.

Более миллиона американцев остались без света

Из-за сильных морозов, снегопадов, чередующихся с ледяным дождем, более миллиона американцев, проживающих в восьми штатах, остались без электричества по состоянию на воскресенье. Обесточены по меньшей мере 330 тысяч потребителей в Теннесси и более 100 тысяч в Миссисипи и Луизиане. Частично обесточены Техас, Кентукки, Джорджия, Западная Вирджиния и Алабама. По словам чиновников, линии электропередач не выдерживают обледенения: местами слой льда на проводах достигал 2,5 см.

Погодные условия затрудняют расчистку дорог, поэтому восточные и южные штаты практически парализованы.

Наиболее сильные снегопады с начала шторма в пятницу, были зафиксированы в воскресенье в некоторых районах Колорадо, Иллинойса, Индианы, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Пенсильвании – там толщина снежного покрова достигала 30 см и более.

По данным сервиса по отслеживанию полетов FlightAware, в воскресенье в США было отменено более 10 800 авиарейсов. Еще более 4 тысяч пришлось отменить днем ранее, в субботу.

В Национальном аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне заявили, что авиакомпании аннулировали все рейсы в воскресенье. Данные FlightAware показали, что более 80% воскресных рейсов были отменены для нескольких аэропортов в мегаполисах, включая Нью-Йорк, Филадельфию и город Шарлотт в Северной Каролине.

"Ситуация с этим штормом является достаточно уникальной, и она будет оставаться критической в течение определенного периода времени", – сказала минисерка внутренней безопасности Кристи Ноэм в эфире программы "Fox News Sunday Briefing".

Президент Дональд Трамп назвал ситуацию со штормом "исторической" и одобрил федеральные декларации о введении чрезвычайного положения в Южной Каролине, Вирджинии, Теннесси, Джорджии, Северной Каролине, Мэриленде, Арканзасе, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Индиане и Западной Вирджинии.

Напомним, как писал OBOZ.UA, часть Соединенных Штатов накрыл самый мощный за последнее столетие зимний шторм "Ферн". В стране наблюдаются блэкауты, отменяются тысячи авиарейсов и есть первые жертвы.

Синоптики предупреждают, что такаянепогода продержится минимум несколько дней.

На тот момент мощная буря накрыла 32 штата США, больше всего пострадали Техас и Луизиана. Из-за метели, снегопадов и ледяных дождейотменено более 15 000 авиарейсов. По состоянию на вечер 24 января без электроснабжения остались более 139 тысяч потребителей.

