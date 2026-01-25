В США объявили ЧС из-за шторма века: по стране масштабные блэкауты, отменены тысячи авиарейсов. Видео

Часть Соединенных Штатов накрыл самый мощный за последнее столетие зимний шторм "Ферн". В стране наблюдаются блэкауты, отменяются тысячи авиарейсов и есть первые жертвы.

Видео дня

Об этом сообщают The Guardian и Bloomberg. Синоптики предупреждают, что такая непогода продержится минимум несколько дней.

Что известно

Мощный шторм накрыл 32 штата США, больше всего пострадали Техас и Луизиана. Из-за метели, снегопадов и ледяных дождей отменены более 15 000 авиарейсов. По состоянию на вечер 24 января без электроснабжения остались более 139 тысяч потребителей.

В Нью-Йорке на улицах нашли тела трех человек, которые погибли от холода. По информации правоохранителей, 67-летнего мужчину обнаружили на тротуаре Манхэттена, еще два человека, 30-летний мужчина и 60-летняя женщина, были найдены отдельно в Бруклине примерно через два часа после первой находки.

Федеральные власти ввели режим чрезвычайного положения по меньшей мере в 18 штатах и призывают граждан оставаться дома. Люди массово раскупают продукты в супермаркетах сгребая все с полок.

Руководитель Бюро Национальной гвардии генерал Стивен Нордхаус сообщил, что сотни военнослужащих из 12 штатов были привлечены для противодействия мощной буре, охватившей страну.

"Они работают вместе с межведомственными партнерами, чтобы расчистить дороги, помочь водителям, которые застряли, и поддержать общины, которые в этом нуждаются", – написал он в соцсети X.

Метеорологи предупреждают, что этот шторм может стать самым мощным со времен легендарного "супершторма" 1993 года. По оценкам экспертов, убытки и экономические потери от непогоды могут достичь 24 миллиардов долларов.

Как писал OBOZ.UA, летом в штате Южная Дакота (США) зафиксировали редкое природное явление – "танцующий смерч". Стихия повредила жилые дома, повалила деревья и привела к легким травмам у нескольких человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!