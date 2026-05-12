Мог заразиться на помойке в Аргентине: установили вероятного 'нулевого пациента' с хантавирусом на круизном лайнере

Эпидемиологи установили вероятного "нулевого пациента" во вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По предварительной версии, он мог заразиться во время посещения свалки вблизи аргентинского города Ушуая, где контактировал со средой, зараженной выделениями грызунов.

Эксперты предполагают, что "нулевой пациент" мог заразиться еще перед посадкой на борт Hondius. Об этом пишет Unilad.

"Нулевым пациентом" считают туриста из Нидерландов

По данным журналистов, первым инфицированным мог быть 70-летний гражданин Нидерландов Лео Схилпероорда, который путешествовал по Южной Америке вместе с женой еще с ноября 2025 года. Они были орнитологами.

Перед посадкой на круизный лайнер MV Hondius супруги посетили несколько стран региона, в частности Аргентину, Чили и Уругвай.

1 апреля они сели на судно Hondius в Ушуайе – городе в аргентинской части архипелага Огненная Земля. Он является столицей провинции Огненная Земля и считается самым южным городом в мире.

Ушуая является популярным туристический центр с впечатляющими пейзажами. Оттуда легко добраться до двух самых нетронутых мест Земли – Антарктиды и Патагонии.

Собственно Лео Схилпероорда с женой сели имели намвр на корабле осуществить экспедиционный круиз в Антарктиду. Эти супруги оказались теми двумя лицами, которые первыми умерли от болезни на лайнере.

Вероятное заражение на свалке

Основной версией эпидемиологов пока является заражение во время посещения свалки неподалеку Ушуайи.

Мужчина с женой отправились туда, чтобы понаблюдать за редкими патагонскими птицами. Следователи считают, что один из них мог заразиться Andes-штамом хантавируса через контакт с крысиными или мышиными выделениями на территории свалки.

Именно этот штамм является единственной разновидностью хантавируса, который может передаваться от человека к человеку.

Власти региона отрицают, что хантавирус обнаружили у них

В региональных властях аргентинской провинции Огненная Земля не соглашаются с версией о заражении именно в районе Ушуайи.

Руководитель службы эпидемиологии и экологического здоровья региона Хуан Петрина заявил, что в истории региона вообще не фиксировали случаев хантавируса.

"С 1996 года, когда хантавирус включили в систему обязательной отчетности, у нас не было ни одного случая", – подчеркнул он.

Петрина также отметил, что в Огненной Земле нет подвида длиннохвостой мыши – основного переносчика Andes-штама. По его словам, климат региона также не подходит для распространения этого вида грызунов, поскольку здесь другие показатели влажности и температуры, чем в северной Патагонии.

Кроме того, чиновник обратил внимание на географическую изолированность региона.

"Мы – остров. Даже если бы грызуны начали мигрировать, им пришлось бы пересечь Магелланов пролив", – объяснил он.

Сейчас международные службы здравоохранения продолжают расследование вспышки на лайнере MV Hondius и устанавливают все контакты пассажиров. Ранее ВОЗ сообщала о по меньшей мере 11 случаях хантавируса среди пассажиров круиза, девять из которых подтверждены лабораторно как Andes-штам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВОЗ заявили, что количество случаев заражения хантавирусом будет расти. Однако на данный момент признаков масштабной вспышки или риска новой пандемии нет.

