Мог создать Леонардо да Винчи: в Милане под замком обнаружили таинственные туннели. Фото

Под замком Сфорца в Милане, Италия найдены тайные подземные залы, комнаты и ходы, чертежи которых рисовал Леонардо да Винчи. Однако точная степень участия известного итальянского гения в строительстве миланской крепости еще не установлена.

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Эксперты считают, что тоннели являются частью военной обороны, и часть этих сооружений еще предстоит найти. Как отмечает LiveScience, уже доказано, что на эскизе да Винчи 1495 года изображены именно эти тайные сооружения.

Строительство замка Сфорца началось в середине 1300-х годов. Это одно из самых известных достопримечательностей в Италии. Замок был построен как крепость, а впоследствии он превратился в резиденцию герцогов Миланских.

Людовик Сфорца, известный как Людовико иль Моро, сильно любил свою жену Беатриче д'Эсте. На указанном эскизе да Винчи, как считается, именно ее портрет. Женщина умерла гораздо раньше своего мужа, и она была похоронена под базиликой Санта-Мария-делле-Грацие.

После ее смерти герцог так и не смог полностью оправиться от потери (по словам историка Лучано Кьяппини, он впал в "почти безумный траур" с обожанием своей жены). Считалось, что на чертеже Леонардо да Винчи, служившем при дворе Людовико иль Моро, среди прочих изображен тайный проход из замка в базилику. Именно этим туннелем герцог каждую ночь посещал могилу своей жены.

Ученые решили проверить это предположение с помощью современных технологий. Радарное сканирование быстро обнаружило полости и тоннели всего несколько дециметров под поверхностью. В общей сложности была найдена одна тайная комната на подвальном, "секретном этаже" замка, и два ранее неизвестных подземных тоннеля. Один из них, хорошо разветвленный, содержит самый коридор, которым нелестный герцог Миланский тайно пробирался к могиле жены.

Ученые дополнительно использовали лазерные сканеры, благодаря которым были созданы детализированные трехмерные модели подземных коридоров – приборы зафиксировали их размеры, форму и текущее состояние.

"Подземные ходы известны, некоторые из них открыты для посещения. Но теперь стало ясно, что таких секретных проходов может быть гораздо больше, чем то, что нам сейчас известно и доступно", – говорит историк архитектуры из Миланского политехнического университета Франческа Биоло.

По ее словам, пока "невозможно определить точную степень участия Леонардо в строительстве миланской крепости". Но да Винчи был очень хорошо осведомлен о военных сооружениях и оборонных системах своего времени.

Госпожа Биоло добавляет, что под замком Сфорца можно обнаружить гораздо больше, чем известно сейчас, но раскопки невозможны.

"Мы все хотели бы увидеть и физически исследовать эти пространства, но также важно уважать текущее состояние местности и ограничения, наложенные городом", - сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, когда уровень воды в плотине турецкой реки Мурат упал из-за засухи, для осмотра предстала часть старинной, 2800-летней крепости. В частности, из-под воды "выглянуло" сторожевое здание, расположенное на склоне замка Пертек, возвышающегося посреди голубых вод озера Кебан Дам, площадью 675 квадратных километров.

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