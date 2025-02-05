В Турции из-под воды возникла 2800-летняя крепость. Фото

Когда уровень воды в гребле турецкой реки Мурат упал из-за засухи, для осмотра появилась часть 2800-летней крепости. Из-под воды "выглянуло" часовое здание, расположенное на склоне замка Пертек, который расположен посреди голубых вод озера Кебан Дам, площадью 675 квадратных километров.

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Замок Пертек построен по урартам на берегу реки Мурат в VIII веке до нашей эры. Однако он был затоплен и приобрел вид острова после строительства дамбы Кебан в 1974 году, пишет T24.

По историческим данным, замок Пертек, который является одной из важных исторических и туристических ценностей Турции, был домом для урартов, персов, эллинов, римлян, сельджуков и менгучеков. 2800-летнее здание было отреставрировано во времена Османской империи.

Крепость состоит из двух переплетенных стен, между которыми сохранились остатки зданий. На южном фасаде замка между колотыми камнями выложен красный твердый кирпич, а внутри остатков зданий – голубые изразцы с вкраплениями, отмечает Haber7.com

По словам исследователей, караульное здание, которое появилось, когда уровень воды в дамбе упал из-за засухи, построено из камня. Эта гауптвахта использовалась как контрольно-пропускной пункт для солдат и посетителей замка, а также как сторожевая башня для сельскохозяйственных угодий. Это было важное место для безопасности, поскольку оно расположено в нижней части замка, говорят историки.

Местный житель Хидир Туран, перевозящий пассажиров в замок на своей лодке, заявил, что он слышал от своего деда, что в прошлом здесь была гауптвахта, но впоследствии она ушла под воду.

"Мой дед Келекчи Хюссейн – один из старейших морских рыбаков здесь. Много лет в замок не было доступа. Однако мы это исправили. Берем лодки и катера и возим людей в замок", – рассказал Туран.

"Этот год очень жаркий и бездождливый. По этой причине уровень воды упал и ворота часового здания открылись. Мы пришли, увидели это и были очень счастливы", – добавил он.

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