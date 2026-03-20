Мировые запасы ракет для ПВО 'почти исчерпаны' из-за войны на Ближнем Востоке, – гендиректор Rheinmetall

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что мировые запасы ракет для систем противовоздушной обороны стремительно сокращаются и уже "почти исчерпаны" из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Дефицит боеприпасов ощущается повсюду в мире.

Об этом Паппергер сказал в интервью CNBC. По его словам, спрос на ракеты и системы ПВО сейчас "огромный", заказы поступают из всех регионов. Представители Rheinmetall на данный момент проводят переговоры со странами Ближнего Востока, все они заинтересованы в получении дополнительного вооружения.

"Думаю, на данный момент склады и у европейцев, и у американцев, и у стран Ближнего Востока пустые или почти пустые", – отметил гендиректор Rheinmetall.

На вопрос ведущей, когда может закончиться война с Ираном, он ответил, что "того никто не знает", но предположил, что затяжная война еще больше истощит мировые арсеналы.

"Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, думаю, у нас почти не останется доступных ракет", – сказал Паппергер.

Он также говорил о том, что сбивать дешевые дроны дорогими ракетами нецелесообразно. По мнению Паппергера, наиболее эффективным является "микс вооружений" – сочетание ракет, артиллерийских систем и перехватчиков. Все эти средства производит Rheinmetall.

Гендиректор оборонного концерна подтвердил, что опыт Украины, которая эффективно применяет беспилотники в войне с РФ, является примером удачной трансформации военных подходов. У России, по его словам, с антидроновой стратегией "все не так хорошо".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 стран обратились к Украине с просьбой помочь защитить их инфраструктуру от иранских дронов. Более 200 украинских военных специалистов уже работают на Ближнем Востоке, а Киев ожидает от партнеров конкретных ответных шагов.

