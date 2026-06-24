Минное поле в небе? Сбитый над Ираном американский пилот F-15 утверждает, что видел рой дронов в форме медузы – CNN

Американский пилот истребителя F-15, которого весной спасли после сбития над Ираном, во время допроса рассказал о необычном явлении в небе. По его словам, перед катапультированием он увидел группу иранских беспилотников, которые двигались как единый механизм и образовывали структуру, похожую на медузу. Эта информация вызвала острые дискуссии среди американских разведчиков относительно возможного прорыва Ирана в сфере беспилотных технологий.

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Об этом пишет CNN. Издание ссылается на четыре источника, знакомые с материалами послеполётного опроса пилота.

Пилот сообщил о необычной формации дронов

По словам собеседников издания, пилот рассказал представителям разведки, что перед сбиванием видел несколько беспилотников, которые действовали как единая система.

По его описанию, более крупные аппараты находились в верхней части формации, тогда как меньшие располагались ниже и напоминали щупальца медузы.

"Несколько дронов были взаимосвязаны и двигались как единое целое, а меньшие беспилотники под большими выглядели как ноги. Это было что-то невероятное", — передал слова пилота один из собеседников CNN.

Другой источник отметил, что летчик назвал увиденное "минным полем из дронов в небе".

В США спорят, действительно ли это было новое вооружение

Информация пилота сразу стала предметом споров внутри американского разведывательного сообщества.

Часть специалистов предположила, что он мог стать свидетелем новой иранской технологии координации беспилотников, о которой ранее не было известно американским спецслужбам.

В то же время другие эксперты отнеслись к его показаниям с осторожностью. Поводом для сомнений называют то, что пилот получил сотрясение мозга во время катапультирования. Кроме того, это уже был второй случай за время войны с Ираном, когда его самолет был сбит.

По словам одного из источников, во время допроса представители разведки прямо переспрашивали летчика:

"Вы уверены, что видели именно то, о чём говорите?"

Дроны могли быть причастны к сбиванию самолета

По данным CNN, расследование причин потери F-15 продолжается.

Впрочем, предварительные оценки не исключают, чтонеобычная формация беспилотников могла определенным образом помочь иранским силам обнаружить или даже поразить американский самолет.

Официальных выводов по этому поводу пока нет.

Сбивание F-15 стало первым случаем потери американского самолета над территорией Ирана во время конфликта.

Пилота удалось эвакуировать через несколько часов после катапультирования, тогда как офицер систем вооружения более суток скрывался в горах, прежде чем его также эвакуировали американские спецназовцы.

Во время спасательной операции был потерян ещё один самолёт — штурмовик A-10, однако его пилот катапультировался уже за пределами иранского воздушного пространства.

Речь может идти о технологии "сетевого роя"

Как отмечают источники CNN, описанная пилотом система соответствует технологии, которую специалисты называют "one-to-many meshed networking" — многоуровневой сетью взаимодействия между большим количеством беспилотников.

Такая система позволяет одному оператору координировать одновременную работу многочисленных дронов, которые могут обмениваться информацией и действовать как единый организм.

По данным американской разведки, подобными технологиями уже обладают Россия и Китай.

Если Иран действительно смог создать аналогичную систему, это может стать серьёзным вызовом для США и их союзников на Ближнем Востоке.

Украинский опыт сделал эту тему особенно актуальной

Вопрос развития дронных технологий приобрел особую актуальность после войны в Украине, где беспилотники стали одним из главных элементов современного поля боя.

Эксперт по беспилотным системам Эмма Бейтс заявила в комментарии изданию, что появление способных к самоорганизации роев дронов может радикально изменить характер военных действий.

"Если такая система может формировать узнаваемую структуру, удерживать её, нести взрывчатку и сохранять резерв для повторной атаки — это чрезвычайно мощный подход", — отметила она.

По её мнению, противодействие подобным системам потребует значительных финансовых затрат и разработки новых средств противовоздушной обороны.

Иран мог получить помощь от России и Китая

По информации источников CNN, американская разведка ранее фиксировала признаки сотрудничества Ирана с Россией и Китаем в сфере развития беспилотных технологий.

Иран активно использовал свои ударные дроны в качестве асимметричного оружия во время конфликта против войск США и Израиля, а также соседних стран Персидского залива.

Впрочем, никаких подтверждений того, что РФ и Китай помогли создать описанную американским пилотом систему, пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

3 апреля в Иране в провинции Бойерахмед было зафиксировано падение американского военного самолета F-15E. США начали поисково-спасательную операцию по эвакуации экипажа.

Через день, 5 апреля, президент США Дональд Трамп подтвердил спасение обоих членов экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15: одного удалось эвакуировать в течение семи часов, а второго из них спасли в ходе масштабной наземной операции в иранских горах. В операции, по его словам, приняли участие "десятки самолетов", а также спецподразделение коммандос; все участники операции вместе со спасенным офицером вернулись в США.

Истребитель США F-15E Strike Eagle, скорее всего, был сбит недорогой китайской ракетой. Американская разведка фиксирует и другие следы китайской военной и технологической помощи Тегерану.

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