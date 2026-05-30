Иран мог сбить американский истребитель F-15 китайской ракетой – NBC

Американский истребитель F-15E, сбитый в апреле над Ираном, предположительно был поражен переносным зенитно-ракетным комплексом китайского производства. Этот инцидент, ставший первым за десятилетия случаем потери американского боевого самолета от вражеского огня, серьезно осложняет дипломатические усилия Вашингтона.

Ситуация разворачивается на фоне попыток президента США Дональда Трампа привлечь Пекин к посредничеству в прекращении конфликта на Ближнем Востоке, в то время как американская разведка фиксирует и другие следы китайской военной и технологической помощи Тегерану. Об этом сообщает NBC News.

Китайский след в небе над Ираном

Три источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что американский истребитель F-15E Strike Eagle, скорее всего, был сбит недорогой, но эффективной переносной ракетой китайского производства. Длина таких ракет составляет около 2 метров, а вес порядка 18 кг, что делает их идеальным оружием против низколетящих целей.

В Пентагоне подтвердили, что экипаж из двух человек успешно катапультировался. Пилота удалось эвакуировать в течение семи часов, однако спасательная операция оператора систем вооружения, который двое суток скрывался в предгорьях Загросских гор, оказалась крайне опасной и сложной.

Спутники, радары и старые запасы

Следствие пока не установило, была ли ракета доставлена в Иран недавно или же взята из старых запасов. Однако это не единственный след военного сотрудничества между Пекином и Тегераном.

По данным источников, на ранних этапах конфликта Китай мог передать Ирану радар дальнего действия YLC-8B, предназначенный для обнаружения самолетов-невидимок.

Также администрация Трампа обвинила Пекин в предоставлении Ирану доступа к китайским коммерческим спутникам для нанесения ударов по силам США, в связи с чем Госдепартамент ввел санкции против трех китайских спутниковых компаний.

При этом американские чиновники признают, что Китай поддерживал Иран и до войны, а нынешняя помощь хоть и усложняет ситуацию, но "не оказала решающего оперативного воздействия" на ход боевых действий.

Дипломатический тупик

Использование иранскими силами китайского оружия ставит Белый дом в неловкое положение. Президент Трамп активно пытается заручиться поддержкой Китая – ключевого покупателя иранской нефти – для прекращения войны.

Госсекретарь Марко Рубио во время визита в Китай отметил, что Пекин должен быть кровно заинтересован в прекращении огня из-за растущих мировых цен на нефть, но подчеркнул, Соединенные Штаты не просят помощи у Китая в урегулировании конфликта.

В свою очередь представители посольства Китая в США категорически отвергают любые обвинения в нарушении договоренностей. В официальном заявлении китайской стороны подчеркивается, что Пекин всегда действует "осмотрительно и ответственно" в вопросах экспорта военной продукции и строго соблюдает международные обязательства. Появившуюся информацию в посольстве назвали "необоснованной клеветой и злонамеренными связями".

Напомним, Дональд Трамп 29 мая заявил, что намерен принять "окончательное решение" по предварительному соглашению о продлении прекращения огня с Ираном.

