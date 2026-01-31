'Надо признать': Писториус оценил, есть ли признаки готовности России к миру

На сегодняшний день нет никаких признаков того, что страна-агрессор Россия действительно стремится к прекращению войны против Украины. Параллельно с заявлениями о готовности к миру и дипломатии, путинская армия продолжает атаки против гражданского населения Украины.

Видео дня

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, действия РФ не имеют никакого военного смысла, и направлены исключительно на террор мирных жителей. Об этом он рассказал в интервью изданию RND.

Москва не хочет мира

Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что пока не видит никаких признаков готовности России к прекращению огня. Писториус отметил, что параллельно с переговорным процессом россияне осуществляют террористические атаки против мирного населения.

В то же время немецкий министр добавил, что президент США Дональд Трамп внес движение в мирные переговоры. Однако пока нет никаких признаков, что Россия серьезно хочет мира.

"Следует признать, что президент США внес движение в мирные переговоры. Однако пока я не вижу никаких признаков, что Россия серьезно хочет мира. В ходе переговоров в Абу-Даби Путин бомбит Украину так, как в этой войне почти не было ранее. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения – зимой при минус 20 градусах", – заявил Писториус.

Россия хочет капитуляции Украины

Писториус заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает придерживается своих максималистских требований и не демонстрирует готовность к компромиссу. Что касается договоренности о паузе в атаках по энергетической инфраструктуре Украины, министр обороны Германии выразил большие сомнения в серьезности Москвы.

"Если бы Путин серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его не надо бы просить. Он бы не только остановил атаки на Киев из-за сильного мороза, но и по всей стране. У меня большие сомнения, что Москва хоть сколько-нибудь серьезно воспринимает эту паузу в атаках", – рассказал Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп в очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин ненавидят друг друга. При этом американский лидер убежден, что Украина и РФ имеют хорошие шансы заключить мирное соглашение даже без его посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!