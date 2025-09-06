Министерство войны: в Пентагоне возмутились из-за выходки Трампа

Желание президента США Дональда Трампа переименовать Министерство обороны в Министерство войны связано с довольно трудными задачами на практике. Указ, подписанный главой Белого дома в пятницу, 5 сентября, лишь начинает процесс – для полного официального переименования, скорее всего, потребуется принятие специального закона Конгрессом, хотя администрация Трампа, по информации источников, ищет способы избежать такого голосования.

Об этом сообщило POLITICO. Издание заявляет, что у многих сотрудников Пентагона решение Трампа вызвало "разочарование, гнев и откровенное замешательство".

Чем обернется смена названия Министерства обороны США

Журналисты отметили, что ведомство может потратить миллиарды долларов на формальность, хотя это никак не поможет решить "самые насущные проблемы армии, такие как противодействие более агрессивному альянсу авторитарных государств".

Подробности указа, подписанного Трампом, пока неясны, но чиновникам, возможно, придется сменить печати и подписи в более чем 700 000 объектах в 40 странах и всех 50 американских штатах.

Переименование затронет и неочевидные моменты: менять придется фирменные бланки шести родов войск и десятков других ведомств, тисненные салфетки в столовых, бирки на пиджаках и даже брелки и безделушки в магазине Пентагона.

"Это исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только обойдется в миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, наши враги воспользуются этим, чтобы представить Соединенные Штаты как поджигателя войны и угрозу международной стабильности", – заявил неназванный экс-сотрудник Минобороны.

Белый дом ранее информировал, что указ президента США разрешает Питу Хегсету называть себя министром войны во всех официальных сообщениях и рекомендовать меры, которые обеспечат закрепление нового названия во всем министерстве. Также было отмечено, что Министерство войны может быть дополнительным наименованием – такая формулировка в указе прописана для того, чтобы использовать новое название, избегая изменений в законодательстве.

"Я вижу, что если это действительно случится, возникнет миллион мелких проблем и неприятностей. Это пожрет время и силы", – сказал POLITICO действующий сотрудник ведомства.

В то же время Трамп заверял, что дополнительных проблем его решение не создаст. "Мы знаем, как провести ребрендинг, не сойдя с ума", – сказал он в пятницу, отвечая на вопросы о потенциальной цене этого шага. Республиканец также заявлял, что не уверен, требуется ли одобрение Конгресса для смены названия, но будет настаивать на этом.

Некоторые представители Республиканской партии, включая сенатора от Флориды Рика Скотта и сенатора от Юты Майка Ли, уже выразили поддержку инициативе Трампа.

Однако это вызвало резкую критику со стороны сенатора-республиканца Митча Макконнелла, представителя штата Кентукки и главного сенатора-республиканца, курирующего расходы Пентагона. Бывший лидер большинства в Сенате напомнил, что бюджетный запрос администрации на Пентагон на 2026 год и так отстает от уровня инфляции

"Если мы назовемся Министерством войны, нам лучше вооружить армию, чтобы она действительно предотвращала войны и выигрывала их. Мы не сможем сохранить превосходство Америки, если не захотим тратить на армию значительно больше, чем Картер или Байден. "Мир через силу" требует инвестиций, а не просто ребрендинга", – подчеркнул Макконнелл.

Демократы поспешили подчеркнуть ироничность действий президента, который жаждет получить Нобелевскую премию мира, но "создает" Министерство войны. Они также обвинили Белый дом в попытке отвлечь внимание от реальных проблем.

Пентагон уже переименовал свой аккаунт X в "Министерство войны" и установил новый аватар, но на баннере страницы все еще красовался старый логотип Минобороны. В пятницу днем Пентагон начал перенаправлять пользователей с сайта defense.gov на war.gov – этот сервис не работал и высвечивался как временно недоступный.

После вступления Трампа на второй срок, МО США потратило несколько недель на очистку сайтов ведомства от упоминаний о разнообразии, равенстве и инклюзивности, поскольку этого потребовало новое руководство страны. В этот раз чиновники предвидят более долгосрочные проблемы, заявили источники журналистов.

"Печать придется менять, а значит, и все, что с ней связано", – отметил один из собеседников.

Это изменение наверняка вызовет замешательство у многих университетов, некоммерческих организаций и подрядчиков, которые зависят от МО в плане финансирования, и потенциально может создать серьезную проблему с обменом информацией.

"Это будет означать необходимость переименовать гору материалов по контрактам, маркетингу, развитию бизнеса и т. д., как цифровых, так и иных, в которых конкретно упоминается Министерство обороны", – объяснил консультант по оборонной промышленности.

"В более стратегическом, даже философском плане это может поднять новые вопросы о том, что значит поддерживать Министерство войны, которое, вероятно, посылает более воинственный сигнал как нашим союзникам, так и противникам", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, 5 сентября Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны. Он объяснил решение тем, что "оборона" звучит слишком мягко. Новый документ позволяет официально употреблять название Department of War в служебной корреспонденции, церемониальных мероприятиях и других неформальных документах.

