Миллионы американцев могут потерять продовольственную помощь из-за рекордного шатдауна – AP

Приостановка работы правительства США, которая продолжается с 1 октября, на этой неделе может стать самой длительной в истории страны. Тупиковая ситуация между демократами и республиканцами затянулась, и миллионы американцев, которые получают пособия на покупку продуктов по программе SNAP, могут остаться без финансовой помощи.

Пока что реальные переговоры между двумя партиями о том, как выйти из этой ситуации, практически не ведутся, передает Associated Press. Республиканцы и президент Дональд Трамп продолжают давить на оппонентов и выжидают, когда те откажутся от своих требований.

В интервью CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, глава Белого дома заявил, что "не поддастся вымогательству" со стороны демократов (они настаивают на продлении субсидий для американцев по Закону о доступном медицинском обслуживании, а республиканцы выступают против).

Трамп утверждает, что демократы "сбились с пути", но в конечном итоге они капитулируют перед республиканцами.

"Думаю, им придется это сделать. А если они не проголосуют (за закон о финансировании работы правительства. – Ред.), это их проблема", – сказал лидер Соединенных Штатов.

Безальтернативная позиция Трампа указывает на то, что шатдаун, скорее всего, затянется. Федеральные служащие, включая авиадиспетчеров, могут лишиться дополнительной зарплаты, и существует неопределенность, смогут ли 42 миллиона американцев, получающих федеральную продовольственную помощь SNAP, иметь к ней доступ.

Администрация Трампа заявила в понедельник, что в ноябре профинансирует SNAP лишь частично, используя резервный фонд.

Supplemental Nutrition Assistance Program – это помощь для домохозяйств с низким доходом для покупки продуктов. Средства начисляются на дебетовую карту, которую можно использовать в продуктовых магазинах и на фермерских рынках.

Неизвестно, сколько денег в этом месяце получат американцы и когда это произойдет.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ из Нью-Йорка) обвинил Трампа и республиканцев в попытке "превратить голод в оружие". Он заявил, что администрация сумела найти способы финансирования других приоритетных задач во время шатдауна, но практически игнорирует программу SNAP.

"Почему-то они не могут найти денег, чтобы американцы не голодали", – возмутился политик.

Шатдаун скоро побьет рекорд

Правительство США осталось без финансирования 1 октября, поскольку Сенат не собрал 60 голосов, чтобы утвердить необходимый законопроект.

Сенаторы-демократы 13 раз голосовали против выделение средств на работу правительства, настаивая на том, что сначала республиканцы должны найти компромисс. Республиканцам нужно еще пять голосов демократов для принятия законопроекта, но идти на уступки партия президента, судя по всему, не собирается.

"Республиканцам придется стать жестче. Если мы прекратим обструкцию, мы сможем делать именно то, что хотим", – заявлял Трамп в своем воскресном интервью.

В условиях бездействия обеих партий, шатдаун длится уже 34 дня (по состоянию на понедельник, 3 ноября).

Пока что рекордным остается 35-дневный шатдаун, который закончился в 2019 году. Тогда Трамп потребовал от Конгресса выделить ему деньги на строительство стены на границе США и Мексики, но ему пришлось отказаться от этой идеи.

