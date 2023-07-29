Мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал полмиллиона гривен для ВСУ. Фото

Мэр города Сокндал в Норвегии Йонас Андерсен Саед совершил велосипедное турне в Украину, собрав для Сил обороны нашей страны около 550 тысяч гривен. Поездка продолжалась 11 дней и завершилась в населенном пункте Зализцы в Тернопольской области.

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С этой громадой норвежский чиновник сотрудничает уже около года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава громады Андрей Нога.

Накануне поездки Саед открыл счет и объявил о сборе средств для защитников Украины в своем городке. Через 11 было собрано 150,4 тысячи норвежских крон (545 тысяч гривен) на нужды ВСУ.

"Мэр дружественной нам громады сел на велосипед и начал свое путешествие в Зализцы, в знак солидарности, демократии, свободы и нашей поддержки! Начиная свое путешествие, он объявил сбор средств для нужд наших ВСУ, через 11 дней Йонас был уже в Зализцах, сумма собранная за это время составила 540 тысяч гривен!" – сообщил Андрей Нога.

Вместе с мэром Сокндала отправился автомобиль, который передала норвежская инициатива Biler til Ukraina ("Авто для Украины") на нужды Сил обороны.

"После встречи мы сразу отправились на восток к нашим мужественным героям (правда уже на автомобиле) который нам громада Сокндал и их фонд "Автомобили для Украины" передала. На 12-й день в 7:00 мы были уже на прифронтовой территории, дождались открытия магазина и закупили очень много крайне необходимого оборудования", – отметил он.

Для защитников Украины были приобретены два дрона Мавик, компьютерное оборудование для артиллерии, планшеты, тепловизор и генератор.

"Спасибо тебе, мой добрый друг! Очень уважаю вас и работу, которую вы делаете для Зализцов!" – написал Саед на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Норвегия передала 22 млн евро в помощь в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поставки военной техники Вооруженным силам Украины. Реагируя на нужды Украины, Норвегия выделила сумму на поставки боеприпасов и запчастей для танков Leopard II.

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