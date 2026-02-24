Мексика разворачивает тысячи солдат после беспорядков из-за смерти лидера одного из самых влиятельных картелей – Reuters

Мексиканские власти направили в западный штат Халиско военнослужащих после беспорядков из-за смерти лидера наркокартеля Немесио Осегеры, известного как "Эль Менчо". В регион дополнительно перебросили около 2 тыс. человек с задачей придушить протесты.

Ликвидация лидера картеля "Новое поколение Халиско" спровоцировала масштабную волну насилия, которую уже называют одной из самых серьезных за последние годы. Об этом сообщает Reuters.

Армия Мексики пытается стабилизировать ситуацию

Правительство президента Клаудии Шейнбаум направило в Халиско дополнительные силы, общая численность группировки войск в штате доведена до 10 тыс. человек.

В Гвадалахаре и других крупных городах приостановлена работа общественного транспорта, закрыты школы и некоторые правительственные учреждения. Аэропорты работают с перебоями, в связи с чем власти США, Канады и других стран рекомендовали своим гражданам в этих регионах не покидать убежища.

На брифинге министр обороны Мексики Рикардо Тревилья уточнил, что переброска 2000 дополнительных военнослужащих в Халиско – это не просто "патрулирование", а стратегическая операция по подавлению восстания. По его словам, эти силы направлены для немедленного разблокирования дорог. Тревилья подчеркнул, что тактика картеля "блокады и поджоги" должна пресекаться в зародыше, поэтому военным отдан приказ действовать решительно, чтобы восстановить движение на ключевых магистралях, связывающих Халиско с соседними штатами.

Что предшествовало

Беспорядки начались после ликвидации самого разыскиваемого преступника Мексики лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры, известного как "Эль Менчо". Опираясь на точные разведданные и поддержку с воздуха, элитные подразделения мексиканской армии и Национальной гвардии заблокировали Немесио Осегеру Сервантеса в его укрепленном убежище.

В ходе ожесточенного столкновения лидер картеля получил смертельные ранения и скончался во время экстренной эвакуации, что поставило точку в истории человека, за голову которого власти США и Мексики предлагали многомиллионную награду.

Смерть "Эль Менчо" мгновенно спровоцировала цепную реакцию насилия, охватившую более половины штатов страны. Оставшись без своего основателя, боевики "Нового поколения Халиско" перешли к тактике тотального террора, пытаясь продемонстрировать, что организация сохраняет боеспособность. В считанные часы после подтверждения гибели лидера ключевые магистрали страны были парализованы "наркоблокадами": горящими грузовиками и автобусами, которыми преступники перекрыли движение, стремясь изолировать целые регионы от федеральных сил.

Картель с армейским вооружением

Картель "Новое поколение Халиско" (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG) считается самой быстрорастущей и агрессивной преступной организацией в мире. Численность оценивается в пределах от 20 до 33 тыс. активных членов.

Картель присутствует в 28 из 32 штатов Мексики. Он фактически контролирует ключевой порт Мансанильо, через который поступают прекурсоры из Азии для производства синтетических наркотиков.

Группировка работает более чем в 100 странах мира, имея сильные позиции в США, Европе, Австралии и Юго-Восточной Азии. Картель функционирует как транснациональная корпорация, которую сами члены часто называют La Empresa.

Ежегодный оборот исчисляется миллиардами долларов. Только в рамках одного судебного дела в США (против сына "Эль Менчо") было конфисковано более 6 млрд долларов.

Основной доход приносит производство и контрабанда фентанила и метамфетамина. Кроме того, картель активно занимается вымогательством, кражей топлива, незаконной добычей ископаемых и мошенничеством. Финансовое крыло картеля – группировка Los Cuinis (родственники жены Эль Менчо) считается одной из самых богатых и профессиональных организаций по отмыванию денег в Латинской Америке.

Картель за последние годы превратился в полноценную полувоенную организацию. Их арсенал давно вышел за пределы обычных пистолетов и автоматов, и сейчас они используют технику и технологии, характерные для современных локальных войн.

Боевики имеют на вооружении пикапы с турелями для пулеметов, системы сброса шипов (кальтропы) и усиленные бамперы-тараны для прорыва блокпостов. Некоторые модели 2025-2026 годов оснащены даже дистанционным управлением огнем. Также этот картель активно использует БПЛА для атак.

Они используют коммерческие дроны, переделанные под сброс самодельных взрывных устройств или гранат. Например, в штате Мичоакан картель применял тактику "ковровых бомбардировок" с дронов, чтобы вытеснить мирное население и правительственные силы. По последним данным, картель начал массово внедрять FPV-дроны, перенимая опыт современных военных конфликтов.

У картеля на вооружении находятся образцы, способные уничтожать бронетехнику и авиацию. У преступников регулярно изымаются РПГ-7 и даже американские M72 LAW.

Напомним, 22 февраля мексиканские военные ликвидировали Немесио Осегеру, известного как Эль Менчо, в штате Халиско. После этого в нескольких регионах страны вспыхнули массовые беспорядки, в частности поджоги автомобилей и перекрытие дорог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 11 человек погибли и еще 12 получили ранения в результате стрельбы на футбольном поле в Мексике. Вооруженная группа напала на участников социального собрания сразу после завершения матча, мотивы атаки пока остаются неизвестными.

