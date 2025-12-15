Мать 24-летнего парня, которого вместе с отцом подозревают в нападении в Сиднее, рассказала о последнем разговоре с ним

Мать 24-летнего Навида Акрама, подозреваемого в совместном вооруженном нападении на пляж Бонди в австралийском Сиднее, во время которого погибли 16 человек, рассказала о разговоре с сыном за несколько часов до стрельбы. По словам Верены Акрам, сын никогда не держал в руках оружия.

Слова женщины приводит австралийская газета Sunday Morning Gerald. По ее словам, Навид поехал на выходные в Джервис-Бей вместе с отцом.

Что говорит мать киллера

По ее словам, она не узнает своего сына на фотографии стрелка с места атаки на пляж и не верит, что тот мог быть причастен к терроризму.

"Он позвонил мне и сказал: "Мама, я только что поплавал. Я занимался дайвингом. Мы сейчас поедим и останемся дома, потому что очень жарко", – цитирует его мать.

Парень, по словам женщины, работал каменщиком, однако был уволен почти два месяца назад, когда компания обанкротилась. Верена говорит, что во время учебы в школе он имел много друзей, но не был особо общительным. Он любил рыбалку, подводное плавание, плавание и физические упражнения.

"У него нет огнестрельного оружия. Он даже не выходит на улицу, не общается с друзьями. Он не пьет, не курит, не посещает плохие места – идет на работу, возвращается домой, потом на тренировку, и все. Каждый бы хотел иметь такого сына, как мой, он хороший мальчик", – говорит она.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Австралии вооруженные террористы расстреляли людей, которые праздновали Хануку. Двое стрелков, которыми оказались Навид Акрам и его отец, убили по меньшей мере полтора десятка человек, многих ранили. В частности, погиб украинский эмигрант Алекс Клейтман.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейский отряд нейтрализовал нападавших. Акрам получил ранения и был госпитализирован в критическом состоянии, его отца застрелили во время сопротивления.

