'Акт чистого зла': смертельную стрельбу на праздновании Хануки в Сиднее устроили отец и сын

Нападавшими, открывшими огонь по людям, собравшимся на празднование Хануки на популярном пляже в австралийском Сиднее, оказались отец и сын. Старшего террориста полицейские застрелили на месте, младший был ранен и находится сейчас в больнице в критическом состоянии.

Других подозреваемых в причастности к теракту, который австралийские власти назвали "актом чистого зла", правоохранители не разыскивают: уверены, что террористов было только двое. Об этом сообщает СNN.

Что известно

В теракте на пляже Бонди в Сиднее погибли по меньшей мере 15 представителей местной еврейской общины, десятки – получили ранения различной степени тяжести.

Виновниками массового убийства, по данным полиции Ново Южного Уэльса, оказались двое мужчин – отец и сын, 50 и 24 лет.

По словам комиссара полиции Мала Ланьона, старшего террориста полицейские застрелили на месте преступления. Его сын получил серьезное ранение и сейчас находится в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.

Других возможных подозреваемых по делу правоохранители не разыскивают.

"Мы убеждены, что во вчерашнем инциденте было задействовано двое правонарушителей", – отметил Ланьйон.

Представитель полиции отказался раскрывать другие подробности дела, в том числе и относительно мотивов нападавших, чтобы не навредить следствию. К тому же, причины, которые заставили преступников взять в руки оружие и стрелять в людей, пока окончательно не установлены.

"Мы хотим понять мотивы этих двух людей", – сказал комиссар полиции.

Нападение полиция квалифицировала как теракт и акт антисемитизма.

Между тем в Австралии из-за теракта в Сиднее в понедельник приспустили флаги по всей стране.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, комментируя смертельное нападение, назвал его "актом чистого зла".

"То, что мы видели вчера, было актом чистого зла, актом антисемитизма, актом терроризма на наших берегах в знаковом австралийском месте, пляже Бонди, которое ассоциируется с радостью, семейными собраниями, празднованиями, и оно навсегда запятнано тем, что произошло прошлым вечером", – заявил политик на пресс-конференции в понедельник утром.

Он не сомневается, что день и место атаки были выбраны стрелками не случайно.

"Это было нападение, намеренно направленное на еврейскую общину в первый день Хануки, которая, конечно, должна быть радостным праздником, и еврейская община сегодня страдает", – добавил Албаниз.

Накануне OBOZ.UA сообщал, что в Австралии террористы расстреляли людей, которые праздновали Хануку. Двое стрелков убили по меньшей мере полтора десятка человек, многих ранили.

В Израиле многие политики и чиновники заявили, что вину за массовое убийство несет, в частности, и австралийское правительство, которое, по версии израильтян, проигнорировало предупреждение о возможном нападении и не прилагало усилий, чтобы сдержать все большее распространение антисемитизма на континенте.

