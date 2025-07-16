Маск после ссоры с Трампом сменил номер телефона: спикер Джонсон рассказал о трудностях коммуникации с миллиардером

Американский миллиардер Илон Маск, который ранее возглавлял в правительстве США Департамент эффективности (DOGE), после ссоры с президентом Дональд Трамп сменил номер телефона. Скандал между ними вспыхнул на фоне политических разногласий и критикой Маска законопроекта республиканцев о снижении налогов и увеличении расходов бюджета.

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Об этом рассказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает New York Post. По словам политика, Маск перестал с ним общаться после ссоры с Трампом.

"Я отправил ему длинное сообщение, а затем его номер телефона изменился, потому что после ссоры с ним что-то случилось. Позже я понял, что отправил сообщение в никуда, а он его не прочитал, поэтому я с нетерпением жду личной встречи с ним. Мы должны все исправить", – рассказал Джонсон.

Спикер отметил, что неоднократно пытался связаться с Маском через третьих лиц. Он также выразил надежду, что Маск и Трамп смогут наладить отношения.

По мнению Джонсона, за их расколом стоит "множество факторов".

"Очевидно, Маск очень быстро разочаровался. В общем-то, он знал, чем мы занимаемся, и мы об этом говорили. Он знал, что мы работаем над этим уже много месяцев, и я держал его в курсе. Возможно, конечный продукт не полностью соответствовал его ожиданиям с точки зрения того, что мы делаем, например, электромобили, мандаты Байдена и все такое. Но есть и другие вещи. Я позволяю другим судить об этом. Я должен сосредоточиться на цели и продолжать двигаться вперед, и я стараюсь быть миротворцем во всем этом", – сказал он

Лидер республиканцев в Палате представителей признал, что разделяет глубокую обеспокоенность Маска быстро растущим государственным долгом, но подчеркнул, что эту проблему нельзя решить мгновенно. По его словам, республиканцы планируют принять пакеты мер по аннулированию, которые позволят им вернуть ранее выделенные государственные расходы.

"Послушайте, Илон – гений. Он делает вещи, которые я даже не могу понять, но одной из сфер его компетенции было не обязательно создание законов, верно? Я ничего не имею против Илона, разумеется. Я очень уважаю то, что он сделал, и я просто хочу, чтобы он полностью понял, что мы делаем, и напомнил ему о нашей стратегии. Это долгосрочная игра", – добавил Джонсон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Илон Маск раскритиковал новый налоговый законопроект администрации Трампа. В ответ президент назвал миллиардера "разочарованием" и предположил, что Tesla "никому не нужна". После этого акции компании Маска начали стремительно дешеветь.

– Маск ответил, что Трамп победил на выборах только благодаря его поддержке, намекнул на создание новой партии и заявил о необходимости импичмента президента.

– Кроме того, он объявил о выводе из эксплуатации одного из своих космических кораблей – жест, который символизирует конец сотрудничества с правительством США.

– После того, как Трамп назвал Маска "сумасшедшим", тот в ответ заявил, что фамилия президента фигурирует в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

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