Мэлони обсудила с Трампом поставки ракет Украине: какие решения пересмотрели США

США не прекратили военную помощь Украине полностью, а приостановили поставки некоторых наименований. Полного "отстранения" Вашингтона не произошло.

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Об этом 4 июля заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, рассказав об итогах своего разговора с американским президентом Дональдом Трампом. Этот вопрос она прокомментировала на полях Форума в Массерии, передает ANSA.

Мол, Соединенные Штаты "не прекратили поставлять оружие и поддерживать Украину, они пересмотрели решение о поставках определенных компонентов".

Мелони сказала: это значительный фактор, но ситуация "сильно отличается от полного отстранения Америки, о котором говорили".

Она сообщила, что разговаривала с Трампом "о Киеве и о пошлинах". "Я надеюсь на позитивное развитие событий по этому вопросу", – сказала она без уточнения других подробностей.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, администрация Дональда Трампа неожиданно заблокировала новый пакет военной помощи Украине несмотря на то, что военные аналитики не видели в нем угрозу для обороноспособности США. Решение принял министр обороны Пит Хэгсет, а поддержал его заместитель по вопросам политики Элбридж Колби.

– Институт изучения войны указал, что американская помощь является критически важной для Украины, поскольку именно Вашингтон оперативно и в большом количестве обеспечивает Киев ключевыми системами вооружения и запасами ракет для противовоздушной обороны.

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