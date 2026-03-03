МАГАТЭ заявило о повреждении подземного объекта по обогащению урана в Иране: что известно

Международное агентство по атомной энергии подтвердило повреждение входных зданий подземного завода по обогащению урана в иранском Натанзе после атак Израиля и США. В то же время в ведомстве отметили, что признаков утечки радиации нет, а основные подземные мощности не подверглись дополнительным ударам.

Видео дня

Выводы сделаны на основе анализа последних доступных спутниковых снимков. Об этом МАГАТЭ сообщило в соцсети Х.

Повреждения зафиксированы именно на входных сооружениях к подземному комплексу по обогащению урана в городе Натанз. Речь идет об объекте Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP), который уже подвергался серьезным разрушениям во время боевых действий в июне прошлого года. Тогда предприятие было существенно повреждено, однако новые снимки не указывают на дополнительное воздействие непосредственно на подземную часть завода.

В МАГАТЭ отдельно подчеркнули, что радиологических последствий в связи с новыми повреждениями не ожидается. Мониторинг ситуации продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Тегеране заявили о поражении иранского ядерного объекта в Натанзе. На сообщение уже отреагировали в Международном агентстве по атомной энергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!