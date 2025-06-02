Люди получили страшные ожоги: в Колорадо мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в участников произраильской акции. Фото и видео

1 июня в городе Боулдер, штат Колорадо(США), мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в участников произраильской акции. В результате инцидента восемь человек пострадали.

Видео дня

Об этом сообщают CNN и BBC. Полиция уже задержала подозреваемого, а ФБР расследует нападение как возможный террористический акт.

Отмечается, что 45-летний мужчина выкрикивал "Конец сионистам", "Палестина свободна!" и "Они убийцы!" и бросил бутылки с зажигательной смесью (так называемые "коктейли Молотова") в толпу участников демонстрации, которая проходила в знак солидарности с израильскими заложниками, которые до сих пор находятся в Газе. Данная акция не имеет никаких политических мотивов и направлена ​​на то, чтобы привлечь внимание к гуманитарному кризису.

Сначала сообщалось о шести пострадавших в возрасте от 67 до 88 лет, которые были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Впоследствии ВВС уточнило, что количество раненых возросло до восьми. Им оказывается медицинская помощь, у людей ожоги и другие травмы.

Подозреваемый, 45-летний гражданин Египта Мохамед Сабри Солиман, задержан. По данным правоохранителей, он действовал самостоятельно. Известно, что в 2005 году ему было отказано в визе на въезд в Соединенные Штаты, поэтому сейчас не понятно, когда и как мужчина попал в страну.

Правоохранительные органы, лидеры Конгресса и чиновники штата Колорадо осудили нападение и назвали его антисемитским актом террора против еврейской общины.

После нападения в Боулдере штат Колорадо и власти крупных городов США ввели усиленную охрану в еврейских местах и общественных центрах.

По словам окружного прокурора округа Боулдер Майкл Догерти, подозреваемому вскоре будет предъявлено обвинение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне (США) 21 мая застрелили двух сотрудников посольства Израиля – мужчину и женщину. Задержан один подозреваемый, 30-летний мужчина, который кричал "Free Palestine".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!