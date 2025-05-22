В Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля: подозреваемого уже задержали. Фото и видео

В Вашингтоне 21 мая застрелили двух сотрудников посольства Израиля в Соединенных Штатах Америки – мужчину и женщину. Ныне задержано одного подозреваемого – 30-летнего мужчину, который кричал "Free Palestine".

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Убийство произошло в среду вечером в районе, где расположены музей, офис ФБР и офис прокурора. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на органы внутренней безопасности США.

"Погибли двое сотрудников посольства Израиля, а подозреваемый находится под стражей. Мужчину и женщину застрелили в районе на северо-западе Вашингтона, округ Колумбия. По словам израильского посла, это была молодая пара, которая собиралась пожениться", – говорится в сообщении.

Начальник полиции Вашингтона Памела Смит сообщила о задержании одного подозреваемого: предварительно, он идентифицирован как 30-летний Элиас Родригес; очевидцы видели, как он ходил возле музея перед стрельбой.

Представитель полиции добавила, что подозреваемый ранее не контактировал с правоохранительными органами. По ее словам, во время задержания он кричал: "Свободная Палестина, свободная Палестина!" (анлг. Free Palestine).

Спикер посольства Израиля Тал Наим Коэн заявил, что двое его сотрудников были застрелены "с близкого расстояния" во время посещения еврейского мероприятия в музее.

В свою очередь директор ФБР Каш Патель отметил, что специалисты бюро сотрудничают с Департаментом столичной полиции, чтобы установить больше деталей смертельной стрельбы.

Президент США Дональд Трамп осудил убийство людей возле израильского посольства.

"Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно основанные на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависти и радикализму нет места в США", – написал он на Truth Social.

Президент Израиля Исаак Герцог и государственный секретарь США Марко Рубио также осудили смертельный инцидент. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу "развращенным актом антисемитского терроризма".

"Нанесение вреда дипломатам и еврейской общине – это пересечение красной линии. Мы уверены, что власти США примут решительные меры против тех, кто отвечает за этот преступный акт", – процитировало его Reuters.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала, что правоохранители привлекут преступника к ответственности.

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