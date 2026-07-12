Лучшая в мире подготовка: под столицей Финляндии более 5500 бункеров с бассейнами и картингом. Фото

В столице Финляндии Хельсинки развернута масштабная подземная сеть гражданской обороны, состоящая из 5500 защитных сооружений. Суммарная вместимость этих объектов превышает один миллион человек, что позволяет полностью обеспечить безопасным укрытием все население столицы в случае ядерного удара или военного нападения.

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Согласно финскому законодательству, строительство специализированных бункеров является обязательным требованием при возведении любых новых офисных и жилых зданий определенной площади. Об этом сообщает портал This is Finland.

Двойное назначение и инфраструктура в мирное время

Строительство подземных комплексов ведется муниципальными властями с расчетом на их эксплуатацию в мирное время. Городские службы сдают помещения бункеров в аренду коммерческим и общественным организациям. Это позволяет поддерживать инженерные коммуникации в рабочем состоянии и адаптировать гражданское население, включая детей, к нахождению на подземных объектах.

В период отсутствия чрезвычайных ситуаций в бункерах функционируют олимпийские бассейны с водными горками и сауны, трассы для картинга и скейтпарки, центры стрельбы из лука и спортивные залы для флорбола и футзала, детские игровые зоны, подземные автостоянки и церкви;

Исторический контекст и доктрина безопасности

Развитие оборонной инфраструктуры непрерывно продолжается с 1939 года. Высокий уровень готовности Финляндии к потенциальным конфликтам обусловлен геополитическим положением и наличием сухопутной границы с Россией протяженностью около 1335 км.

Сеть подземных убежищ выступает ключевым элементом государственной концепции "Комплексной безопасности". Данная система также предусматривает обязательный призыв на военную службу для мужчин, специализированные оборонные курсы для руководящего звена и представителей медиа, а также тактико-технические семинары для гражданского населения.

Кроме того, строительный сектор страны законодательно обязан приступать к возведению оборонительных укреплений в течение шести часов после получения государственного уведомления.

Инженерные характеристики и автономность объектов

Типовым примером крупного подземного объекта является убежище в районе Мерихака площадью 15 тысяч квадратных метров. Комплекс вырублен в скальной породе на глубине 20 метров.

Доступ внутрь обеспечивается через шлюзовую систему с двумя рядами стальных бронированных дверей. Первая линия дверей предназначена для гашения взрывной волны, вторая для герметизации объекта и защиты от радиационного, химического и биологического заражения.

Объекты рассчитаны на полную изоляцию от внешних коммунальных сетей и оснащены автономными источниками электроэнергии, резервуарами с запасом питьевой воды, складскими помещениями со средствами индивидуальной защиты и хозтоварами.

Организация жизнеобеспечения внутри убежищ строится по скользящему графику, где стационарными спальными местами обеспечивается одновременно только треть от общего числа укрываемых. Предполагается, что в процессе автономного функционирования население разделяется на три смены, поочередно сменяющие друг друга на отдыхе, дежурстве по обслуживанию бункера и выполнении иных задач. Управление процессами внутри объектов возлагается на штатные спасательные бригады и обученных волонтеров.

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