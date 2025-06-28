Литва сообщила ООН о выходе из договора о противопехотных минах: что это значит

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна приняла решение выйти из договора о противопехотных минах. Соответствующее уведомление Литва официально направила генеральному секретарю ООН.

Видео дня

Вильнюс решил пойти на такой шаг в связи с потенциальной военной угрозой со стороны России. ОБ этом глава МИД Литвы заявил в социальной сети Х.

По словам главы дипломатического ведомства, решение о выходе из договора о противопехотных минах было принято нелегко. Будрис подчеркнул, что в Литве не питают никаких иллюзий и осознают, что путинская Россия остается самой большой долгосрочной экзистенциальной угрозой Европе.

"Она ведет войну ради достижения политических целей, подрывает стабильность с помощью саботажа и готовится к длительной конфронтации. Перед лицом таких угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйма территории всеми эффективными военными средствами", – заявил глава МИД.

В то же время Будрис подчеркнул, что приверженность Литвы ответственной обороне и международному гуманитарному праву, включая защиту гражданских лиц, остается непоколебимой.

Договор о противопехотных минах (Оттавский договор) – это международное соглашение, официально известное как "Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". Основная цель договора – полностью запретить противопехотные мины, которые признаны негуманным оружием из-за их способности причинять неизбирательные и долгосрочные страдания, в том числе мирным жителям, даже после окончания конфликтов.

Договор запрещает применение противопехотных мин, разработку, производство, приобретение, накопление и передачу противопехотных мин. Документ регламентирует уничтожение всех существующих запасов противопехотных мин.

Договор был принят в 1997 году и вступил в силу 1 марта 1999 года. Таким образом, Оттавский договор является ключевым документом в области гуманитарного разоружения, направленным на искоренение угрозы, которую противопехотные мины представляют для людей по всему миру.

Напомним, пять стран Европы, которые ранее вышли из договора о запрете противопехотных мин – Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония, – укрепляют свою оборону, учитывая угрозу со стороны России. Военное командование этих государств уже работает над тем, какие участки их территорий могут быть заминированы с использованием этого вооружения, если российский диктатор Владимир Путин решит бросить свои войска против НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, полномасштабное вторжение России в Украину подтолкнуло Финляндию вступить в НАТО. Теперь страна укрепляет свою 1340-километровую границу с государством-агрессором, а напряженность "напоминает времена холодной войны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!