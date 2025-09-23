Литва поможет с реабилитацией украинских детей, переживших депортацию в РФ

Начиная с этой осени, Литва будет предоставлять реабилитационные и психиатрические услуги украинским детям, которых принудительно депортировали в Россию, а затем вернули обратно на родину. Специалисты будут помогать маленьким украинцам смягчить последствия пребывания в РФ.

Оказание такой помощи украинским детям Вильнюс запланировал, получив соответствующую просьбу Киева. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Литвы Скирмантас Крункайтис, передает LRT.

"Мы уже находимся на технической стадии, а именно решаем вопрос о том, когда дети смогут начать ездить в Литву", – сказал он.

Как будет проходить реабилитация в Литве

По данным Министерства здравоохранения Литвы, дети будут проходить лечение в учреждениях, предоставляющих услуги медицинской реабилитации. Также им будут предоставлять услуги специалистов-психиатров, чтобы смягчить последствия принудительной депортации в Россию.

"Дети должны соответствовать определенным критериям реабилитации... Это или двигательная реабилитация, или реабилитация дыхательной системы. Основной критерий – наличие медицинских показаний. И самое главное – наличие в Украине специфических групп детей, которые были похищены и вывезены в Россию", – сказал советник.

Несовершеннолетние будут приезжать в Литву вместе с родителями, опекунами или другими лицами, которые их сопровождают. Проживание и питание взрослых также будут финансироваться.

По словам Крункайтиса, Литва планирует принять столько детей, сколько позволят возможности медицинских учреждений, потому что в первую очередь должны быть обеспечены помощь и количество мест для литовских детей.

"Предварительно можно сказать, что мы будем принимать около 15-20 детей в месяц во всех учреждениях здравоохранения Литвы", – сказал он.

В целом страна планирует принимать около 150 украинских детей в год. Для обеспечения предоставления необходимых услуг такому количеству детей вместе с сопровождающими лицами потребуется около 400 тысяч евро в год.

В 2025 году расходы на обеспечение вышеупомянутых услуг (до 100 тысяч евро) планируют компенсировать за счет заемных средств, а в 2026 году – за счет средств Европейского Союза или же найти другие источники финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября, президент Украины провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Владимир Зеленский, в частности, поблагодарил его за возвращение похищенных Россией детей.

